Ana Karina Soto se destapó sobre ‘La casa de los famosos’ y soltó detalles de artistas confirmados: “Va a dar mucho de qué hablar”

Ana Karina Soto reveló si estará en ‘La casa de los famosos’ y dio detalles de los confirmados

“ El parche está muy, muy chévere, sé que va a dar mucho de qué hablar este ‘reality’. Ustedes saben que ya se ha hecho en otros países, como México, y ha sido todo un éxito. Y me imagino que en Colombia va a ser la locura. Pero yo no voy a estar”, agregó.

No obstante, otra persona preguntó y dio nombres de presentadores de televisión, intentado soltar detalles sobre los que ingresarán a este estudio. La celebridad fue clara en que no tenía conocimiento, pero fue dando pistas y despertando inquietudes en sus espectadores.

“No sé, no tengo ni idea. A mí, Orlando no me ha dicho nada. ‘Sandrita’, tampoco. Carlos Claro, tampoco. Así que, ni idea. ¿Será que sí? ¿Será que Orlando se va pa’ allá? ¿Será que Sandra se le mide? No creo, no sé, tiene que estar pendientes de ‘La Casa de los Famosos, Colombia’. Eso va a estar buenísimo”, respondió.