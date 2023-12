Famosa presentadora ventiló que rechazó volver al canal RCN; destapó las contundentes razones de su decisión: “No todo es plata”

Milena López contó por qué rechazó regresar a RCN

“ Yo tengo un hogar, una familia, tengo un esposo, irme de mi casa mucho tiempo no está contemplado, el tema de la convivencia con otras personas me parece difícil y me cuesta entrar en conflicto con otras personas ”, expresó, según recopiló Pulzo sobre estas declaraciones.

Al momento de consultarle por las propuestas económicas, López apuntó que no estaba interesada en el dinero, ya que no lo era todo en la vida. Su posición era clara y no buscaba solamente basar sus decisiones profesionales en esto. “Es que no todo es plata”, agregó.