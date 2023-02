“No me volvieron a llamar”: Milena López explicó por qué no volvió a hacer televisión

Milena López es reconocida en el mundo de la farándula tras su paso por el programa Muy Buenos Días, en donde por varios años presentó el programa en compañía de otros personajes importantes para el mundo del entretenimiento, en Colombia, como Laura Acuña.

Por medio de su cuenta personal de Instagram, Milena López les contó a sus seguidores los motivos por los cuales no se le ha vuelto a ver en la pantalla chica. La presentadora aseguró que varias personas en la calle le preguntan de manera insistente por qué no la han vuelto a ver en televisión y es por esto que por medio de un video contó los motivos.

Milena aseguró que no la volvieron a llamar para ejercer dicha labor y aseguró que recientemente ha sido invitada a cuatro castings, de los cuales se ha presentado a dos, pero que no pasó a ninguno.

“Es muy común encontrarte personas en la calle que te preguntan: ‘¿por qué no volviste a hacer televisión?’ Y hay dos razones para eso: la primera razón es muy sencilla: no me volvieron a llamar, simplemente no me volvió a salir nada. Mejor dicho, sí me salieron cosas, pero de los cuatro proyectos a los que me llamaron, me presenté a dos y no pasé el casting”.

Milena López es recordada por su paso en 'Muy Buenos Días'. - Foto: Foto: Instagram @smilelopez

La presentadora aseguró que ella se considera buena para la presentación y ama dicho rol, pero ha reconocido que quizá no es tan buena como cree.

“A veces nos aferramos a cosas e ideas que simplemente no son, yo siempre he considerado que soy buena presentadora, pero, pues tal vez no tanto. En la primera oportunidad la persona que se quedó con el casting fue una niña más joven, más alta, muy linda y también muy talentosa. A mí no me llamaron ni a darme las gracias, ni siquiera me dijeron que no había quedado y en la segunda tampoco, ni me llamaron”.

Además, aprovechó para enviarles un mensaje a quienes organizan dicho evento, ya que nunca la llamaron ni para decirle que no había pasado y dijo que la llamada no sobraba, así la respuesta fuese negativa.

“Eso sí, que ni siquiera te llamen a decirte que no quedaste me parece una falta de respeto por el tiempo que uno invirtió en ir al casting, deberían por lo menos llamarte y decirte ‘mira, no quedaste’ y no pasa nada”, aseguró.

Milena López también ejerce labores como modelo. - Foto: Instagram @smilelopez

En medio de su relato, la manizaleña hace una reflexión y asegura que en la vida también es importante aprender a recibir un no como respuesta.

“Siento que el discurso del empoderamiento es muy válido, lucha, tú puedes, tú lo vas a lograr, hay que cumplir los sueños, es real y es muy válido, pero hay momentos en que las cosas simplemente no son para uno y hay que aprender a soltar, dejarlo ir y no hay ningún problema con eso”.

Para finalizar, Milena López aseguró que había una segunda razón y es que la televisión ya no ofrece las mismas posibilidades que había antes para presentar un programa de entretenimiento, debido a que hay pocos y en su mayoría ya tiene a sus presentadores de planta.

López aseguró que no descarta la posibilidad de volver a la televisión, pero que por ahora disfruta su vida y aprovecha las redes sociales para ejercer de alguna manera su rol de presentadora.

“La segunda razón, que todo el mundo la sabe, es que la televisión se ha transformado muchísimo, la televisión como la conocimos, la televisión tradicional, pues ya no existe, llegaron un montón de plataformas como Amazon Prime, Netflix, Disney; bueno, pues una cantidad de plataformas que lo que hicieron fue abrir un espectro para los actores, pero [para] nosotros los presentadores no hay mucho por hacer”, aseguró.