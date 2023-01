Milena López aclaró si se irá de Colombia tras el impactante robo del que fue víctima; mostró imágenes de cómo quedó su casa

Milena López y su pareja sentimental dejaron sin palabras a miles de personas en las plataformas digitales, luego de hacer una inesperada denuncia el pasado 24 de diciembre, durante la celebración de Navidad. La recordada presentadora de Muy Buenos días utilizó sus cuentas oficiales de estos escenarios y comentó que fue víctima de un robo, el cual la marcó bastante.

De acuerdo con lo que se reveló aquel día, la exintegrante del matutino, liderado por Jota Mario Valencia, comentó que estaba atravesando una amarga Navidad, luego de que en la noche del 23 de diciembre entraran tres hombres encapuchados, con cuchillos, y asaltaran su hogar.

Milena López, víctima de un aterrador robo en Bogotá. - Foto: Instagram @smilelopez

Tras esta fuerte experiencia que vivió Milena López junto a su familia, la interrogante de muchos usuarios en redes sociales se enfocó en si la presentadora se mudaría de Colombia o si continuaría en el país, pese a lo ocurrido. A pesar de que lanzó una particular pregunta en Twitter sobre su experiencia, la también empresaria decidió romper el silencio y aclarar sus planes a futuro.

Milena López reveló lo duro que fue atravesar esta situación junto a su familia. Foto: Instagram @smilelopez - Foto: Foto: Instagram @smilelopez

De acuerdo con lo que quedó registrado en una entrevista que concedió la colombiana a La Red, de Caracol Televisión, por el momento López no tiene pensado mudarse definitivamente del país, ya que tiene varios asuntos que dependen de su presencia aquí. Con la denuncia y la investigación en proceso, la creadora de contenido aprovechó para dar detalles de lo que viene a su vida.

La manizaleña indicó que estaría un tiempo en Miami, debido a proyectos que tiene su esposo allá, pero no se relaciona nada directamente con el robo y la cruda situación que atravesaron. La también modelo aclaró que no se quería desvincular de Colombia, ya que había construido un camino sólido, generando empleo y trabajo.

“No, pues con mi esposo tenemos planes de estar en Miami porque él tiene planes de abrir restaurantes allá, pero no es una consecuencia del robo. No me quiero desvincular de Colombia, mi trabajo está acá, uno es alguien acá y en Estados Unidos no es nadie. Yo quiero seguir trabajando en el país, tengo dos negocios acá, genero empleo acá y quiero seguir trabajando por mi país”, dijo en el programa.

De igual manera, Milena López señaló que no se mudará del lugar donde vive, ya que tenía un pensamiento sobre los cambios que generarán un mejor país. La empresaria indicó que su pareja estaba muy afectada por esto, pero ya reforzaron la seguridad del edificio y estaban luchando contra los recuerdos.

“Se ha reforzado la seguridad del edificio en general. La decisión no es irse, por ahora, yo siento que uno debe seguir trabajando por un país mejor. Mi esposo está muy traumado, yo si ya había vivido situaciones de inseguridad en Bogotá, el trauma queda muy fuerte, uno queda con mucho temor por este tipo de experiencias”, mencionó.

La presentadora compartió fotos de las escenas que dejó este robo en su hogar.

La millonada que le habrían robado a Milena López en su propia casa

Milena López concedió una entrevista con el programa de chismes Lo sé todo, del Canal Uno, en el que reveló detalle a detalle cómo los tres encapuchados entraron a su hogar, que está rodeado por cables de alambre con electricidad que no pudieron detener a los delincuentes, pues ellos, dentro de su profesionalismo malvado, se las ingeniaron para ingresar a la propiedad a través de una ventana diminuta por la que ni la manizaleña logra atravesar.

El primero en ser amarrado e inmovilizado fue el esposo de Milena, a quien amedrentaron con cuchillos. Luego agarraron a López para que fuera ella quien les indicara a los malandros las ubicaciones de todos los artículos de lujo que tenían, entre los que se encontraban joyas, televisores, aparatos electrónicos, dispositivos móviles y demás objetos que luego podían ser revendidos.

Foto: Instagram @smilelopez - Foto: Foto: Instagram @smilelopez

Pero hubo un asunto que consternó aún más a Milena y fue la petición específica de los delincuentes, quienes en medio de la confusión y el susto que conlleva la situación, le pedían a la presentadora las coordenadas exactas de los supuestos 500 millones de pesos que estarían guardados en dicha casa.

Obviamente, ni Milena ni su esposo tenían esa cantidad de dinero en físico, ni en ningún lugar de su hogar, por eso los ladrones se conformaron con lo que encontraron, como los relojes y los anillos de compromiso de la pareja, que en todo momento temieron por su vida y por eso colaboraron para que dicho robo llegara a su fin lo más pronto posible.

“Cuando tú ves un cuchillo encima, tú dices: ‘este es el día de mi muerte’. Estar en tu casa, en tu cama, viendo televisión, tranquilo, y que de un momento a otro llegue un tipo con un cuchillo en la mano haciéndote así (gesto de hacer silencio) y todo vestido de negro, encapuchado… yo dije: ‘este es el último día de mi vida, o sea, aquí voy a morir’”, declaró López en el clip que se puede ver en la cuenta oficial de Instagram del programa.