A Milena López y a su esposo los amarraron y robaron en su propia casa

“Amarga Navidad”, así inicia el comunicado que Milena publicó en sus historias de Instagram, donde detalla con lujo de detalles el horror que vivió junto a su esposo y su suegro en la noche del 23 de diciembre en su propia casa, a la que entraron unos hombres encapuchados a robar sus pertenencias más valiosas.

El ladrido de uno de sus perros fue el que alertó a López y su compañero sentimental, quienes no tuvieron tiempo de resguardarse ni alertar a las autoridades, pues los ladrones ya estaban sobre ellos para amarrarlos mientras hurtaban joyas, dinero y aparatos tecnológicos, para luego salir de la residencia encontrándose con el suegro de la presentadora, quien también fue amenazado con un arma de fuego, intimidándolo para que no llamara a las autoridades.

“Anoche vivimos la peor noche de nuestras vidas. Ayer a las 7:30 p.m. estábamos en nuestro cuarto viendo televisión, Rambo ladró y de un momento a otro entraron tres hombres encapuchados con cuchillos. Nos amarraron y nos robaron. Se llevaron algunos ahorros, nuestras argollas, el computador entre otras cosas. Al salir mi suegro los vio escapando y lo amenazaron con una pistola”, dice la primera parte del comunicado.

La presentadora también informó que todos los afectados, además de ella, están bien, agradeciendo a la vida que su madre no se encontraba en el lugar, pues es muy nerviosa y pudo sufrir un fuerte quebranto de salud por cuenta de este hecho, el caso ya está en las manos de las autoridades competentes.

“Doy gracias a Dios porque no nos lastimaron. Andrés, mi suegro, Britta, Rambo y yo estamos bien. También doy gracias porque mi mamá ya había viajado y podría haber tenido un infarto. Gracias a la Policía Nacional, pues fueron muy diligentes con nuestro caso y nos prestaron toda la ayuda pertinente. El caso ya está en sus manos”, añade Milena en su texto.

Miles de seguidores le han enviado mensajes de apoyo y ánimo a la presentadora, quien también agradece todo el acompañamiento que le han dado en esta dura situación, una de las peores que le puede suceder a alguien y más en estas fechas, donde el pensar está en reunirse con los allegados y celebrar las fiestas, en las que robos o situaciones tan difíciles como esta no tendrían cabida.

“Gracias a nuestra familia y amigos que han sido un gran apoyo y compañía. Las heridas quedan para siempre en el alma y olvidar no va a ser fácil. Cuídense, aseguren sus casas, tengan presente cualquier aspecto diferente y sospechoso. Los quiero y gracias por su apoyo”, finaliza el comunicado.

“Qué susto, gracias a Dios no pasó algo peor, que rabia que uno en la casa y estos tipos que no les gusta trabajar sino agarrar lo ajeno, muchas bendiciones para Milena y su familia”, “Colombia Invivible!! Hay que aprovechar todos los planes de inmigración que está ofreciendo Canadá y Nueva Zelanda”, “Es un momento horroroso, a nosotros se nos metieron 5 encapuchados el 20 de diciembre a las 3 de la mañana nos amarraron a todos a mis hijos fueron los primeros que encañonaron y los trajeron como escudo para que abriéramos las otras puertas. Cómo dicen unos insensibles estamos vivos es lo importante, pero vivir ese momento es terrible terrible terrible. El trauma que dejan no se lo deseo a nadie”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación que hizo el programa Lo sé todo al respecto, en la que muchos han comentado la inseguridad que se vive en algunos lugares de Colombia.

Por lo pronto queda esperar que Milena actualice la información del hecho y que las autoridades logren dar con el paradero de los delincuentes.