“Qué pereza”, Milena López está cansada de decir por qué no tiene hijos a sus 41 años

Milena López siempre se ha mostrado como una mujer serena, alegre, muy tierna y sumamente profesional, que siempre se ha mostrado ante Colombia como toda una dama.

Esto ha hecho que muchas personas sientan una conexión directa con ella y le tengan confianza para preguntarle cosas sobre su vida íntima, como quién es su actual pareja, cuáles son sus proyectos televisivos a futuro y un asunto que es muy álgido para la caldense, su maternidad.

Son miles los comentarios y las preguntas sobre el tema que Milena ha tenido que capotear durante los últimos meses, todo por cuenta de aquellos que piensan que la presentadora ya está en edad de haber tenido, por lo menos, un hijo, pues según ellos, una mujer a los 41 años, sin hijos, no es nada cotidiano.

Milena siempre ha respondido con bondad y delicadez, pero ha llegado a un punto en que se le colmó la copa y no aguantó más, por eso decidió hacer un video muy directo, que publicó en su perfil oficial de Instagram, donde dejó muy claro que la decisión de ser mamá se puede tomar sin tener en cuenta la posición social, el estado civil y mucho menos la edad.

“Hay personas que se casan y tienen hijos de la manera tradicional. Hay quienes se casan y no tienen hijos. Hay quienes tienen hijos y nunca encuentran pareja. Hay personas que deciden ser solteros y hay quienes encuentran el amor de su vida a los 60 años. Dicho esto hay una pregunta con la que no solamente yo, sino muchísimas personas, tienen que lidiar: ¿por qué tienes 40 años y no tienes hijos? Tener hijos nunca ha sido mi gran sueño de vida”, dijo Milena en su video, que ya acumula diez mil likes y más de 300 comentarios.

Dicho esto, Milena ya dejó claro que no es mamá porque decidió no serlo y quizás en un futuro lo considere, pero sí le molesta demasiado que sus seguidores estén recurriendo a su edad para atacarla con su maternidad, sin ni siquiera pensar que hay otros proyectos de vida tan válidos como el de convertirse en madre.

“Siendo más honesta aún, debo decir que tampoco quisiera negármelo. Yo soy feliz así. A veces siento que las personas sufren porque creen que yo estoy sufriendo y no, por eso debemos tener mucho cuidado con las preguntas, pero sobre todo con los comentarios, que le hacemos a las personas”, añadió Milena, mientras reaccionaba directamente contra sus haters, quienes le recuerdan todo el tiempo que “se le pasó el tren”, haciendo énfasis en que ella puede “pilotear muy bien” dichas críticas, pero no es el caso de todo el mundo, más de esas personas que buscan desesperadamente tener un hijo y hasta se someten a duros y arduos procesos de fertilización.

“‘Ah, es que como tú no tienes hijos’, deberíamos dejar de ver el hecho de que una persona no tenga hijos como una escasez de algo, es simplemente una circunstancia e incluso una decisión diferente a la de los demás”, declaró la presentadora, confesando que incluso familiares suyos han sido impertinentes a la hora de indagarle a ella sobre este tema.

“A mí personalmente ya no me molesta, pero sí me da mucha pereza tener que encontrar una respuesta a algo que no la tiene”, remató López al final de su video, alabado por algunas luminarias de la farándula nacional como las presentadoras Adriana Betancur y Julieta Piñeres, la actriz Viña Machado, el actor Roberto Cano y la modelo e influencer Lucía Aldana.