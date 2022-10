“No dimos más”: expresentadora de RCN cuenta cómo se quebró su negocio

Milena López es una reconocida presentadora que empezó forjar su carrera cuando tuvo la oportunidad de estar en Estilo RCN en 2007. Allí estuvo hasta el año 2011 y fue llamada para hacer parte del programa Muy Buenos Días y en el cual duró 10 años.

Tras su paso por el canal decide renunciar para empezar otros proyectos en su vida profesional y personal, pues contrajo matrimonio en el año 2015 con Andrés Ardila y empezaron su sueño de tener restaurantes.

Pero esto no fue tan fácil cuando llegó la pandemia, ya que tenían todo montado y en marcha, pero con la cuarentena dejaron de recibir clientes y las cosas empezaron a irse para abajo. Los dueños de estos negocios fueron los más afectados por la covid-19 y muchos no lograron soportar la crisis.

Milena López cuenta por qué cerraron dos de sus restaurantes con su esposo

La presentadora estuvo en el programa Lo Sé Todo y le contó a sus seguidores que la llegada de la pandemia afectó la economía de su familia, pues junto a su esposo tenían varios restaurantes que tuvieron que cerrar.

“Mi esposo tenía dos restaurantes. Cuando llegó la pandemia, aguantamos un rato, pero llegó un momento en que no dimos más, no podíamos seguir pagando arriendo. No les podíamos seguir pagando a los empleados. Cerramos”, indicó.

Pero la lucha de ambos hizo que pudieran recuperarse y volver a abrir uno de estos en “un buen sector” de la capital colombiana, “el proyecto desde el año pasado está rodando. No estaba fácil encontrar local, por fin encontramos una persona que tenía un local chévere en una zona muy buena de Bogotá”.

Además, quiso enviar un mensaje a aquellos que han tenido que pasar por lo mismo para que no se cansen de luchar por los sueños y trabajen duro por estos, “hay que tener paciencia, hay que respirar profundo. Nunca renunciar a los sueños que uno tiene”.

Agregó que “fueron dos años difíciles en los que mi esposo intentaba volver a abrir y no encontraba el local, no encontraba personas que se asociaran con él. Después de tanto tiempo de la pandemia estamos abriendo otro en Bogotá”.

Esposo de la presentadora tuvo una enfermedad terminal

Andrés Ardila se casó con la presentadora en 2015 y desde entonces han mantenido su vida sentimental y familiar muy privada. El empresario de bares y restaurantes ha pasado por varios momentos que poco se mencionan.

Fue tras anunciar que habían logrado abrir un nuevo lugar de comidas en Bogotá, Milena López compartió lo orgullosa que se siente de su esposo al superar el proceso de quimioterapia en el que estuvo durante 7 meses.

Milena López y su anécdota en la televisión colombiana

Quizá muchos recuerdan que en su paso por el programa Muy Buenos Días logró ganarse el corazón de los televidentes. Además, una de las anécdotas que más tienen presente sus fans es cuando se cayó en medio de un programa en vivo.

Este episodio que ocurrió hace varios años aún es recordado por muchos, puesto que en aquel entonces todos pudieron ver la preocupación de Jota Mario Valencia al aire al darse cuenta de que la manizaleña había recibido un golpe en su cabeza con la mesa del set.

“Jota, no pasó nada, te lo juro que estoy bien, perfecta. No pasó nada”, fue lo que dijo la presentadora Milena López al notar la preocupación del director del programa.

La presentadora se encontraba con Laura Acuña y Sara Uribe, quienes querían tratar de ayudarla, pero no podían controlar la risa que este momento les causó.