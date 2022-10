“Ayer me hicieron mi mastectomía, hoy estoy sin mi senito, pero estoy viva”: Flor Marina Gómez, mamá de Egan Bernal

Muchos podrían llegar a pensar que Egan Bernal y Flor Marina Gómez, su mamá, no han tenido un buen año. Por un lado, el ciclista sufrió un grave accidente mientras entrenaba, el cual lo obligó a alejarse de las competencias para enfocarse en su recuperación; por otro, a su progenitora le detectaron cáncer de mama.

De hecho, el ganador del Tour de Francia en 2019 le confesó a su madre: “No fue nuestro año”; no obstante, ella no lo ve de esa manera. En una entrevista con SEMANA declaró que, si bien han tenido que enfrentar situaciones complicadas, ambos van por buen camino, que es lo más importante.

“Estamos vivos los dos y usted está caminando. Ya pudo volver a montar bicicleta sin importar los resultados. Está aquí intentándolo y lo va a lograr seguramente. Yo estoy acá con la buena noticia de los exámenes, que ya salieron positivos”, contó que le dijo a su hijo.

Así como el deportista de 25 años ha tenido la oportunidad de volver a hacer su más grande pasión, ella también ha tenido grandes avances en su camino de vencer la enfermedad. Vale la pena recordar que hace varias semanas tuvo su última quimioterapia, por lo que declaró que superó “uno de los pasos más duros”.

Llegó el momento

En aquella oportunidad, Flor Marina Gómez contó que, tras finalizar las quimioterapias, debía someterse a una mastectomía para seguir luchando contra el cáncer de mama.

Asimismo, manifestó que pese a que era un gran cambio físico, no era muy relevante, pues la belleza está en lo interno de cada persona. “Si nosotros nos amamos, nos aceptamos como somos, si tenemos el amor de nuestra familia y recordamos lo importante que son y cuánto nos aman, eso facilita muchísimo más las cosas”.

Este 26 de octubre, la mamá de Egan Bernal les contó a sus seguidores que ya había salido del procedimiento quirúrgico y dijo: “A todas las personas que han seguido mi proceso de cáncer de seno les cuento que ayer me hicieron mi mastectomía, hoy estoy sin mi senito, pero estoy viva y eso es lo importante”, expresó.

Además, aprovechó para enviar una invitación a que se hagan el autoexamen, “nuevamente mi invitación al autocuidado y vamos con toda, seguimos adelante”.

Cerró la publicación de su historia en Instagram con una fotografía de su mano acompañada por un mensaje que decía: “A mis 49, siento que volví a nacer”.

Egan Bernal tuvo un presentimiento sobre la salud de su mamá

En la entrevista que Flor Marina Gómez le dio a SEMANA, contó que este 25 de octubre tendría que realizarse la mastectomía luego de terminar sus 16 quimioterapias. “Mi cirugía consiste en extirpar el seno, ya que es cáncer de mama y me deben hacer la intervención, retirar el seno”.

En medio de la conversación, ratificó la conexión que tiene con su hijo mayor, Egan Bernal. Cuando el ciclista de Zipaquirá se accidentó en carreteras de Cundinamarca y se estaba recuperando, a ella le descubrieron cáncer de seno, y cuando ella tenía la última quimioterapia, el pedalista regresó a Colombia para su cirugía de rodilla. No creen que sea simple coincidencia.

La alianza es tanta entre madre e hijo, que fue él quien tuvo el presentimiento y le insistió para que se hiciera los exámenes médicos pertinentes hasta descubrir la masa en su seno.

Dio a conocer que Egan la pudo acompañar. “Llegó cuando me faltaban dos quimioterapias, pero bueno, coincidió con que la penúltima fue con la cirugía de rodilla que le hicieron a él. Por tal motivo, lo operaron el día antes de mi quimioterapia y por eso no pudo acompañarme. Pero la última, sí tuve la fortuna de que me acompañara”.