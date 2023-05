Jessica Cediel se mostró vulnerable a través de sus redes sociales ¿qué le pasó?

Hace algunos días la actriz, presentadora, empresaria y modelo Jéssica Cediel asustó a todos sus seguidores por contar abiertamente cómo avanza la salud de su padre.

La celebridad bogotana ha sido muy abierta con sus seguidores en redes - Foto: Instagram: @jessicacedielnet

Además de que no ha estado muy activa en sus redes sociales, la expareja del cantante de música popular Pipe Bueno subió una historia en Instagram en la que se le vio en el hospital abrazando a su padre, que estaba recostado en una camilla.

La mujer acompañó las emotivas pero preocupantes imágenes con una corta petición: “Familia, les pido una oración por mi papito”.

Aunque no se tiene certeza aún de lo que realmente le sucede al padre de Cediel y ella tampoco ha querido compartir mucho al respecto, hace dos años abrió su corazón con todos sus seguidores para contarles la enfermedad degenerativa que padece su progenitor.

“Mi papá tiene una condición de salud, sufre de Parkinson. Tuvimos que dejarlo en un hogar geriátrico en donde tiene todos los cuidados porque debido al desgaste de la enfermedad, a la familia se le sale de las manos”, empezó diciendo.

Luego agregó: “quería comentarles esto, hasta hoy como que siento ganas de compartirlo y decirles que definitivamente amen a sus familiares, amen a sus papás, a sus hijos, primos, alguna persona que tena una condición de salud especial, entiéndanlo, hay que tener un corazón generoso, bondadoso, hay que aprender mucho de ellos, ellos se vuelven niños chiquitos, para mí mi papá es como mi bebé”, expresó entre llanto.

Cabe mencionar que hace unos meses, muchos pensaron que a la presentadora se le había muerto su padre, pero fue toda una equivocación.

“Hoy el cielo recibe un ángel. Gracias por todo, te amo y te amaré por siempre. Mi corazón llora por ti; ahora estás en un mejor lugar. Gracias por todo mi amor lindo”, fue el mensaje por el que muchas personas pensaron que su padre había muerto.

Jessica Cediel, presentadora colombiana - Foto: Jessica Cediel delantera grande Instagram

Varios medios de comunicación anunciaron de manera errónea la noticia, por lo que Cediel misma tuvo que salir a aclarar que quien había partido al cielo era un tío de ella.

“Aunque fuiste tío de sangre, para nosotras siempre serás nuestro “papi”. Gracias por tantos momentos tan hermosos, tu generosidad, tu buen humor, tu fortaleza y por ese corazón tan inmenso. Fuiste como un padre para nosotras”, escribió la también influencer en un sentido posteo.

Recientemente, la actriz fue sorprendida por el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ en el que le tocaron este tema que aunque ya ha podido ir superando con el tiempo y que sobre todo la ha hecho más fuerte y ha aumentado su amor propio, en algunas ocasiones le sigue presentando problemas.

“Siempre la vida y Dios te ponen pruebas en el camino y esas pruebas son necesarias para que no se forje, se conozca, para que uno tenga el panorama más claro”, expresó en un primer momento.

Es importante resaltar que pese a que ella ya se ha sometido a varias extracciones de esta sustancia que con el tiempo se encapsula en el músculo, médicamente es totalmente imposible que se lo puedan retirar en su totalidad, es decir que ya los dolores o incomodidades la acompañarán de por vida.

“Pues ahí de vez en cuando tengo un dolor o una molestia porque es normal porque es una condición de por vida, pero mírame, me siento muy bien, me siento feliz, me siento sana, llena de vida, motivada, llena de vida. Nunca va a ser un capítulo cerrado, cerrado nivel, salud porque es una condición que queda, las secuelas quedan hasta que se muera, es una condición forever and ever, es darle manejo, es escuchar tu cuerpo, hacer los controles y estar fuertes mentalmente”, sentenció.