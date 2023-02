Carlos Vives vuelve a las pantallas con ‘El Club de los Graves’: reveló detalles de su participación en la serie de Disney Plus

El Club de los Graves es la más reciente serie infantil y adolescente de Disney+ en la que participa el cantante colombiano Carlos Vives, pero esta vez en su faceta de actor. El samario estuvo en entrevista con el diario El País y habló sobre su nuevo rol y lo que significa este proyecto para él.

Carlos Vives interpretará al profesor Amaranto. - Foto: Disney Plus (Twitter)

Amaranto Molina es el personaje que interpreta en esta nueva producción; en el colegio del cual hace parte representa a un profesor de música fuera de lo común. Cabe señalar que las reglas de esa institución son antiguas y esto influye en aquellos estudiantes que no cumplen con los estándares que pide el director, Eduardo Kramer.

“Es una historia que Disney ha preparado inspirado en lo que ha sido mi camino musical, la valoración de la raíces para crear un nuevo pop, para crear sonidos modernos a través de los tradicionales; y de la lucha natural que eso tiene dentro de la industria”, le contó Vives a El País.

Es de recordar que el artista estuvo en la televisión en el año 1991, cuando protagonizó la recordada novela Escalona en la que interpretó al compositor Rafael Escalona; de allí, lanzó su álbum Escalona: un canto a la vida, que le dio el empujón para hacerse conocer a nivel nacional e internacional.

Ahora retomó su oficio como actor y habló de los 10 capítulos que tiene la nueva serie, que se muestra cómo los jóvenes que quieren ser artistas deben someterse a la uniformización para encajar, algo con lo que Vives no está de acuerdo, por lo que aseguró que “simplemente hay cosas que no se pueden uniformar”.

“Tienen que tratar de ser originales a tratar de ser famosos, eso es lo que plantea el profesor Molina a sus estudiantes. Él comienza a valorarlos, a quererlos desde sus propias historias, mientras que la industria comienza a desplazarlos y más bien hay que tratar de entender que la música, más que construir muros, tiende puentes”, afirmó Vives en el diálogo.

Carlos Vives en los Grammy 2023 - Foto: prensa carlos vives

Además, sostuvo que lo se busca la serie es mostrar lo real de la industria a quienes sueñan con estar allí y que no se trata de perseguir solo “el humo del éxito y del dinero. Hay que crear conciencia de que el trabajo del artista es como el de todos, tiene responsabilidad y una función social. Los jóvenes tienen que cultivarse, leer, estudiar, preparase para ser mejores personas. No inventarte historias que no son reales, porque, por supuesto, el éxito de muchos artistas muchas veces no es el mejor ejemplo para las nuevas generaciones”.

Carlos Vives hace parte del elenco de El Club de los Graves, pero no solo como actor, sino también como compositor y productor de la musicalización de la producción junto a junto a Andrés Leal y Martín Velilla. En esta se pueden escuchar temas como El pregón de los aguacates, que forma parte la banda sonora de la serie y que incluye 12 canciones inspiradas en personajes como el mismo Amaranto Molina (Carlos Vives) y los estudiantes con una mezcla de géneros y ritmos como el reggaetón, vallenato.

“Trabajar la música para cada uno de los personajes fue un ejercicio maravilloso, porque tuvo algo de antropología musical y nació de las necesidades del guion y de la psicología de cada uno de ellos. Hay diferentes géneros, por supuesto van a encontrar las cosas de Molina, de su intimidad y la música que sale del corazón, con diferentes matices y, por supuesto, algunos acordeones que te van a recordar a esos vallenatos de Carlos Vives”, finalizó el samario.