Ana Gabriel impactó a sus seguidores tras dar triste noticia

En medio de uno de sus conciertos en Los Ángeles (Estados Unidos), la cantante mexicana Ana Gabriel aprovechó para entregar una triste noticia que, sin duda, impactó a sus millones de seguidores en el mundo.

“Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios y no está muy lejos, porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir y tengo ganas de disfrutar a mi familia de otra manera”, anunció Ana Gabriel en su más reciente concierto en Los Ángeles.

Por otra parte, la mexicana vivió un incómodo momento en medio de este concierto de Los Ángeles, luego de que fuera abucheada por los asistentes al show cuando habló sobre temas políticos, en específico, de la situación de Venezuela.

Tras lo anterior, a través de su cuenta en Instagram, Ana Gabriel se refirió a lo acontecido. Ofreció disculpas pero dijo que en el escenario ella salió a darlo todo, pero que en Los Ángeles la expusieron a una situación difícil como ser humano y cantante.

Ana Gabriel nació el 10 de diciembre de 1955 en Guamúchil, México. - Foto: Getty Images

“A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi #voz #Micanto #Miamistad #ymisbendiciones, así mismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la Artista les va a cumplir y les va llenar el alma de amor, quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como Artista, pero si, me comprometo a que el show de mañana será completamente lleno de amor y música, gracias por su comprensión los espero mañana”, fue el mensaje que publicó Ana Gabriel este domingo 26 de febrero.

Ana Gabriel tiene 67 años y 48 años de carrera. En estos momentos, la mexicana está en plena gira de ‘Por amor a ustedes’, en Estados Unidos, que también la llevará a Europa y Latinoamérica.

La mexicana ha sido reconocida con más de 13 premios internacionales, entre los que destacan el Grammy, Grammy Latino y Billboard.

María Guadalupe Araujo Yong​, ​ conocida artísticamente como Ana Gabriel, es una cantautora y empresaria mexicana, llamada la Diva de América​ y la Luna de América. - Foto: Instagram Ana Gabriel

Ana Gabriel tuvo que salir a desmentir su muerte

Una noticia difundida por las redes sociales que se viralizó rápidamente aseguraba que la cantante de música popular Ana Gabriel había muerto. El anuncio cogió por sorpresa a más de uno, incluso a la misma cantante. Para desmentir esta información, desde su cuenta oficial de Instagram emitió en mayo del año pasado un comunicado afirmando que goza de plena salud.

La mexicana, conocida como la ‘Diva de América’, contó en ese momento que había comenzado a recibir muchas llamadas, además de mensajes, en los que se lamentaba su muerte. Varios incluso la llamaron para confirmar la noticia que estaba circulando por las redes sociales.

Ana Gabriel ha recibido 13 premios Lo nuestro, Billboard y Grammy Latinos, entre otros.

Con sus palabras, la ‘Diva de América’ calmó los ánimos de cientos de seguidores que se habrían preocupado por su presunta muerte. Su deceso habría implicado no solo la tristeza del público, sino la cancelación de su gira de conciertos que tenía para esos días.