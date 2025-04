Kevin Bury, actor de La reina del flow, será papá de nuevo. Así le dio la tierna noticia a sus seguidores

La pareja, que lleva cerca de seis años, anunció la llegada de su primer hijo en 2023 y a quien llamaron Iker, que según lo que el actor reveló en entrevista en The Suso’s Show significa “portador de buenas noticias” y al contrario de lo que alguno suponían no tiene ninguna relación con el exfutbolista Iker Casillas.

A pesar de que el actor es reconocido por su papel en La reina del flow, recientemente se conoció que no hará parte de la tercera temporada de la novela . Cris Vega, uno de los personajes más queridos no “va más” fue lo que contó el actor en sus redes.

“Yo no dije que no, a mí no me llamaron, pero también quiero ser claro, no fue por nada malo ni nada interno, sino que esta profesión funciona así los personajes cíclicos y las historias evolucionan y Cris Vega en esta historia cumplió su ciclo”.