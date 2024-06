Linda Palma confesó cómo es su vida luego de ser diagnosticada con esclerosis múltiple

“ En algún momento cuando tuve mi recaída no era capaz por mis medios de bañarme , mis papás tenían que alimentarme, amarrarme los cordones y cuando Dios te da la oportunidad de volver a disfrutar esas cosas, te vuelves consciente de lo importante que son, siempre doy gracias a Dios por poder hacer eso, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá y qué bonito poder disfrutar la vida, impactar a la gente y no amargarse”, comentó la presentadora en el diálogo.

“ Puedo decir que soy una Linda Palma antes del 2016 y una Linda Palma después dé. Siempre trato de soltar las cosas y si se dan como yo quería bien y si no también y eso no es vida definitivamente ”, manifestó Linda Palma.

La presentadora aprovechó para mencionar las lecciones que le ha dejado la enfermedad, manifestando que “Soy feliz de conocer gente nueva y estar en espacios distintos porque en algún momento no tuve la oportunidad de saborear las cosas, en algún momento no podía caminar bien y cuando me levanto le doy gracias a Dios de esas cosas, me disfruto mucho mi vida agradeciendo todo lo que tengo, cuando agradeces por las cosas más sencillas de la vida te vas llenando de amor y felicidad”.