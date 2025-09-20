Exponen novedad en la salud de Claudia Lozano, presentadora de ‘Noticias Caracol’, luego de estar en UCI

La reconocida periodista de Noticias Caracol, Claudia Lozano, se encuentra desde hace días enfrentando nuevamente un serio quebranto de salud que la mantuvo delicada.

La información fue dada a conocer por el presentador Ariel Osorio en La corona TV, quien detalló que la comunicadora fue sometida a una cirugía abdominal que se prolongó durante siete horas el pasado jueves, dejándola con un pronóstico reservado.

“Hoy nos toca detener la pantalla y hablar de una de las mujeres más queridas y recordadas del entretenimiento colombiano: Claudia Lozano. No solo es una cara bonita que en su momento brilló como modelo, sino una gran periodista que ha sabido contarnos memorables historias en la televisión”, expresó Osorio al referirse a la difícil situación.

Nueva información de la salud de Claudia Lozano, presentadora de Noticias Caracol

Este sábado, 20 de septiembre, la Revista VEA contactó una fuente cercana al noticiero (que pidió el anonimato), y esta persona reveló que la reconocida presentadora ya no estaría internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y además, mencionó que el proceso recuperación va bien.

“No está en la UCI, está con su familia recuperándose”, dijo dicha persona.

El presentador de La corona TV recordó que la periodista ya había atravesado una crisis médica años atrás, cuando una trombosis venosa la llevó al borde de la muerte.

En aquel momento, Claudia Lozano fue sometida a una compleja cirugía por los coágulos que se formaron, y finalmente logró recuperarse de una manera óptima.

Sin embargo, la situación actual de la presentadora genera gran preocupación.

“Es una situación dolorosa y preocupante. Claudia está luchando por su vida en este momento, y lo más duro es que lo hace sin la compañía directa de sus padres. Su madre no ha podido viajar a Bogotá para estar con ella, y su padre, para empeorar el panorama, también fue intervenido quirúrgicamente el sábado en Medellín. Imaginen lo complejo de todo esto: padre e hija hospitalizados casi al mismo tiempo, en ciudades diferentes”, dijo también Ariel Osorio.

Tiempo atrás, en una entrevista que concedió a The Suso’s Show, Lozano reveló que padece endometriosis, una dolorosa enfermedad que al parecer llegó a hacerla tener fuertes dolores, los cuales la llevaron a estar a punto de perder un riñón.