SEMANA: Quiere repetir su curul animalista en el Senado de la República. ¿Qué temas quedan pendientes en la agenda por los animales? ¿Sobre qué otros asuntos quiere legislar?

Andrea Padilla (A. P.): ¡Falta muchísimo! Debemos asegurar la implementación de nuestras seis leyes de protección animal: ley Ángel, ley esterilizar salva, ley empatía, ley Lorenzo, ley Kiara y ley de centros regionales de bienestar animal. ¡Las leyes no solo hay que parirlas, sino criarlas! Segundo, debemos sacar nuevas leyes: la ley proteccionistas para apoyar a los hogares de paso y a las fundaciones; la ley cielos en calma para acabar con la pólvora; la ley contra los criaderos y la comercialización de animales, la ley contra la violencia de las cabalgatas y la ley que cree el fondo nacional de protección y bienestar animal.

Además, debemos exigir y lograr la destinación de recursos públicos para temas urgentes como la sustitución de los vehículos de tracción animal (más de 7 mil caballitos aún son explotados en esta actividad) y garantizar que las alcaldías cumplan con sus obligaciones legales de protección animal (esterilizaciones, centros de bienestar animal, atención de urgencias veterinarias, etc.) a las que hoy, en casi todo el país, les hacen el quite.

SEMANA: Usted es abogada e incluso hizo un doctorado profundizando sobre los derechos de los animales, tal vez es una de las animalistas en Colombia con más estudios sobre este tema. ¿Ve necesario que el Estado reformule algunos de los términos que se utilizan para hablar de animales con palabras como, por ejemplo, “seres sintientes” o “animales de compañía”?

A. P.: Ese cambio de lenguaje se viene produciendo desde 2010, cuando la Corte Constitucional habló de un mandato de protección a los animales con base en su capacidad de sentir. El problema es que ese mandato no se ha materializado en acciones estatales y no ha cobijado a los animales más violentados.

Tan solo los gatos y perros vienen logrando una nueva consideración legal y, aun así, continúan desprotegidos y viviendo enormes sufrimientos: más de 3 millones de ellos padecen en las calles. Por eso mi consigna es crear Estado para los animales, porque urge asegurar inversión pública, infraestructura, normas e institucionalidad eficaz para la protección animal. Las conquistas simbólicas no cambiarán la injusta y la muy dolorosa realidad de los animales en Colombia.

SEMANA: Es la autora de la ley Ángel para castigar el maltrato a los animales. ¿Cómo ve la implementación de las instituciones de esa norma?

A. P.: En materia penal, sí. Tras escasos diez meses de implementación de la ley hemos logrado 96 imputaciones, 93 condenas (11 de ellas relacionadas con abuso sexual de animales) y 45 medidas privativas de la libertad. Antes de la ley Ángel, la cárcel era impensable. Sin embargo, debemos asegurar su implementación policiva en los municipios, que es donde radica el grueso de las denuncias. Hoy la gente se siente frustrada porque ni la policía, ni las inspecciones de policía, ni las alcaldías atienden sus denuncias por maltrato animal.

Por eso en el nuevo Senado nos concentraremos en las obligaciones de las autoridades de policía, en la capacitación a los operadores de justicia y en la expedición de la ruta nacional de atención al maltrato animal. Además, radicaremos un proyecto de ley Ángel 2.0 para insistir en la eliminación de los beneficios penales para maltratadores de animales y crear las fiscalías especializadas para los delitos contra los animales, entre otras medidas. La meta es seguir fortaleciendo la legislación penal y policiva de protección animal.

Andrea Padilla, de la Alianza Verde, ocupa el puesto número 14 de la lista al Senado que ese partido formó en coalición con otras fuerzas políticas. Foto: Natalia Betancourt / Semana

SEMANA: Usted ha hablado mucho sobre los barcos de la muerte donde transportan a bovinos desde nuestras costas a otros continentes para ser explotados para el consumo humano. Sin embargo, sus quejas no han logrado trascender en acciones del Estado. ¿Por qué cree que las fuerzas políticas no la han escuchado sobre este asunto?

A. P.: Por varias razones. Primero, hay un grueso de congresistas que son ganaderos y participan del negocio; segundo, en el ICA manda Fedegán; tercero, no hemos logrado que el tema penetre lo suficiente en los medios de comunicación y se convierta en un tema de interés nacional. De hecho, no hubo ningún avance en materia de protección a los animales explotados para consumo. El ICA mamó gallo dos años con una reglamentación que nunca salió y, ni el Ministerio de Transporte, ni el ICA, implementaron una sola letra del manual de transporte de animales rumbo a mataderos. Por supuesto, persistiremos. Los barcos y los camiones de la muerte son los peores escenarios de crueldad animal en Colombia.

SEMANA: En su candidatura de hace cuatro años usted presentó una lista con una veintena de leyes por los animales. Llama la atención que otros congresistas resultaron proponiendo leyes en el mismo sentido. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue una coincidencia o considera que estuvieron mirando su trabajo?

A. P.: No me cabe la menor duda de que hubo copia de proyectos de mi autoría y esa falta de ética torpedea el trámite de las iniciativas. Por supuesto, me parece maravilloso y necesario que haya más congresistas interesados en la protección animal. Sin embargo, ojalá presentaran iniciativas distintas, complementarias, y respetaran la autoría intelectual. Mi línea es trabajar con todos los sectores, pues creo firmemente que la defensa de los animales no tiene color político ni partido, pero siempre respetando el trabajo de los demás.

SEMANA: Justamente, a usted Gustavo Petro, cuando era candidato, le prometió vincularse a su agenda animalista, pero la bancada del Gobierno no se movió para aprobar su proyecto de prohibición de las corridas de toros. Meses después, sí aprobaron el de una congresista del Pacto Histórico. ¿Le incumplieron los compromisos?

A. P.: Sin duda. El ministro del Interior de la época no hizo más que tomarme del pelo cuando le pedí un apoyo sencillo: escuchar a los representantes de la Comisión Quinta, que es donde el proyecto se hundió por dos votos. Luego pasó el otro, con la firma del ministro de Cultura, ¡porque no hay como tener gobierno para negociar! Por supuesto lo apoyé y hoy celebro el espaldarazo que nos dio la Corte Constitucional. ¡Eso sí, nadie nos quita el hecho de haber acabado con las corridas de toros en Bogotá hace seis años!

SEMANA: Es candidata de la Alianza Verde al Senado con una lista de voto preferente. Hay otros animalistas que también van al Senado en listas con voto preferente, ¿por qué motivo considera usted que la comunidad animalista debería apoyar su aspiración?

A. P.: Por mi trayectoria, mi consagración y mis resultados. Soy la única congresista que se ha dedicado exclusivamente al tema; de hecho, la única que viene donando parte de su sueldo para atender a animales ($ 248 millones para esterilizaciones y mucho más para rescates). Además, soy la autora de las leyes de protección animal más importantes, me he dedicado a hacer control político en territorio y, con mi equipo, nos hemos especializado en la atención de casos y en el acompañamiento a veedurías, lo que nos ha permitido generar alertas tempranas sobre posibles robos de recursos para los animales.

Mi trabajo por ellos inició hace 25 años. Lideré la sustitución de los vehículos de tracción animal en Bogotá y, junto a varias organizaciones, la prohibición del uso de animales silvestres en circos. Como concejal, logré prohibir la venta de animales en las plazas de mercado y creé la Ruta Animal con la que hemos esterilizado a 10.185 animales en 44 municipios donde el Estado no llega. Sin falsas modestias, puedo afirmar que esto no lo ha hecho nadie más. Soy la senadora animalista de Colombia.