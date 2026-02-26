SEMANA: Es nueva en su aspiración al Congreso. ¿Cuál es la razón que la impulsa a buscar la Cámara de Representantes por Bogotá?

Nasly Quintero (N.Q.): Mi mayor motivación para llegar al Congreso de la Republica es hacer una verdadera trasformación del sistema de salud. Es inconcebible que las personas enfermas o de la tercera edad tengan que hacer filas eternas o luchen por una autorización médica. Quiero darle voz a las personas que no son escuchadas. Eso incluye a los pacientes, al personal en salud, a las mujeres cabeza de familia y a los niños y jóvenes. No basta con decir que su voz es importante, es obligación de los congresistas asegurar que las leyes reflejan sus preocupaciones y que sus puntos de vista son tenidos en cuenta a la hora de redactar las normas.

SEMANA:⁠ ⁠¿Cuáles son los asuntos que quiere impulsar en el Congreso?

N.Q.: Son varios relacionados con la salud y el cuidado. Quiero promover una ley de víctimas de la salud porque alguien debe responder por la crisis humanitaria y otra para la salud sin barreras, para que en el mismo lugar en el que atienden a los pacientes les entreguen sus medicamentos y les garanticen sus servicios sin tener que tramitar autorizaciones.

Trabajaré por la dignificación del trabajo del talento humano en salud, con instrumentos que prioricen la estabilidad y el pago oportuno de los profesionales del sector, entendiendo que el capital humano es el eje de la calidad y la seguridad en la atención. Además, legislaré para que el cuidado en casa sea reconocido como un trabajo que hay que remunerar.

SEMANA: ⁠El Nuevo Liberalismo es una fuerza política joven y pequeña, casi que en estas elecciones se está jugando el umbral. ¿Cómo ve al partido de cara al rato de seguir siendo una fuerza política nacional?

N.Q.: El Nuevo Liberalismo es un partido joven, sí, pero no es improvisado. Desde su primera participación electoral logramos superar el umbral y eso fue la confirmación de que hay un país que cree en una política decente, moderna y con carácter. Hoy no estamos pensando en sobrevivir, estamos pensando en crecer. Estas elecciones no son para mantenernos, son para consolidarnos. Hemos venido ampliando nuestra presencia territorial, fortaleciendo liderazgos locales y conectando con ciudadanos que no se sienten representados por los extremos.

El reto no es solo seguir siendo una fuerza política nacional, sino convertirnos en una fuerza mayoritaria que marque la agenda en salud, educación, empleo y lucha contra la corrupción. Los partidos no se miden solo por su tamaño, sino por la coherencia de sus principios y la claridad de su propósito. Y en eso, el Nuevo Liberalismo tiene una identidad sólida.

SEMANA: ⁠¿Cuál son los principales asuntos que necesita resolver Bogotá y cómo buscaría gestionarlos desde el Congreso?

N.Q.: Bogotá, al igual que el país, está en crisis de Salud y enfrenta grandes urgencias en salud, seguridad y reactivación económica con enfoque social. La ciudad vive un deterioro que impacta la vida cotidiana, el comercio y la confianza ciudadana. Se requiere una respuesta integral con fortalecimiento institucional, herramientas legales más efectivas contra estructuras criminales, inversión en tecnología e inteligencia y una articulación real entre Nación y Distrito. La seguridad no es solo reacción, también es prevención y oportunidades.

Asimismo, es necesaria la generación de empleo y respaldo al emprendimiento. Bogotá necesita reglas claras, estabilidad y condiciones que permitan atraer inversión y fortalecer sectores estratégicos como el comercio, la cultura y la economía nocturna. Desde el Congreso trabajaré para impulsar incentivos a la formalización y medidas que faciliten el crecimiento empresarial.