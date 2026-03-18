A través de redes sociales se difundió el registro de una cámara de seguridad en el que se observa cómo una camioneta de gama alta impacta a un perro que se encontraba tomando el sol en la vía pública.

La dura historia de una perrita que sobrevivió en la calle alimentándose de animales atropellados y hoy comienza una nueva vida

El suceso, que generó diversas reacciones en las plataformas digitales, tuvo lugar en el barrio Britalia, de la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá.

Aunque inicialmente existieron versiones encontradas sobre la fecha del incidente, la grabación técnica confirmó que el hecho ocurrió el pasado lunes 9 de marzo.

#BOGOTÁ. El pasado 9MAR, camioneta de placa GLW746 mató a un perrito que estaba acostado en una calle del b/Britalia, loc/Kennedy. Vecinos cuentan que en el vehículo iban dos jóvenes que se dieron a la fuga. Piden justicia que den la cara, pudo ser un niño y no les importa nada. pic.twitter.com/JphBKBDioq — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 17, 2026

La difusión de las imágenes también estuvo acompañada de la placa del vehículo; usuarios de internet realizaron indagaciones que permitieron establecer que el automotor está registrado a nombre de la compañía TK Andina Ltda.

Ante la presión digital y las denuncias ciudadanas, la organización emitió un pronunciamiento oficial para dar cuenta de su versión de los hechos y las acciones legales emprendidas.

Primer comunicado

En su primer comunicado, la empresa manifestó su pesar por el evento. “Lamentamos de corazón el accidente ocurrido. Fue algo imprevisto que jamás quisimos causar, especialmente a un inocente animalito, y entendemos el dolor que genera en la comunidad y en la sociedad”, señaló la misiva.

Asimismo, la organización informó que se presentó ante la Fiscalía General de la Nación para colaborar con la investigación y asegurar que las autoridades aclaren lo sucedido con transparencia, afirmando que estarán atentos a cualquier reclamación de forma justa y bajo el marco de la ley.

Segundo comunicado

Debido a la intensidad de los señalamientos en redes sociales, la compañía se pronunció nuevamente un día después para informar sobre la situación jurídica del conductor involucrado. La empresa confirmó que el trabajador se presentó de manera voluntaria ante las autoridades competentes con el fin de colaborar plenamente en el proceso de esclarecimiento de los hechos.

No obstante, la empresa también hizo énfasis en las represalias que han sufrido sus representantes tras la difusión de la noticia. “Rechazamos de manera enfática la divulgación no autorizada de datos personales de nuestros representantes y cualquier tipo de amenaza o señalamiento que ponga en riesgo su integridad”, sentenció la compañía, recordando que dichas conductas pueden acarrear consecuencias legales.

Finalmente, instaron a la ciudadanía a evitar la difusión de información no verificada y a permitir que los organismos judiciales realicen su labor sin interferencias externas, mientras la empresa continúa vinculada al desarrollo del caso.