Un expediente judicial promete sacudir los cimientos de la realeza en Noruega. La justicia acusa hoy a Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa Mette-Marit, por cuatro presuntas violaciones, anunció este lunes, 18 de agosto, la Fiscalía General.

En total, Marius Borg Høiby está acusado de 32 delitos. Además de las cuatro violaciones, fue inculpado por maltrato a allegados y por haber grabado imágenes sin consentimiento, explicó en rueda de prensa el fiscal general de Noruega, Sturla Henriksbø.

“La pena máxima por los delitos mencionados en el acta de acusación es una condena de prisión de hasta diez años”, declaró.

“Se trata de actos muy graves que pueden dejar secuelas duraderas y destruir vidas”, subrayó el fiscal.

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre Mette-Marit con el príncipe heredero Haakon, Marius Borg Høiby fue arrestado el 4 de agosto de 2024, sospechoso de haber agredido a su pareja.

Estos hechos desencadenaron una serie de otras revelaciones y denuncias por parte de varias víctimas.

“El hecho de que Marius Borg Høiby forme parte de la familia real no debe, por supuesto, implicar que sea tratado con mayor indulgencia o con mayor severidad que si actos similares hubieran sido cometidos por otros”, insistió Henriksbø.

Las cuatro violaciones por las que Borg Høiby está inculpado tuvieron lugar en 2018, 2023 y 2024, la última de ellas después del inicio de la investigación policial.

El hijo mayor de la princesa está especialmente acusado de “violación con penetración” y de “dos violaciones sin penetración”, declaró en rueda de prensa el abogado de la policía, Andreas Kruszweski.

En el derecho noruego, el concepto de violación también incluye actos sexuales sin penetración, cometidos cuando la víctima no puede oponer resistencia.

La abogada de Hoiby, Ellen Holager Andenæs, afirmó a la agencia NTB que su cliente niega las acusaciones de violación.

La confesión de Hoiby

Poco después de su arresto, el hijo de la princesa admitió haber cometido actos de violencia.

“Cometí daños corporales y destruí objetos en un departamento, bajo los efectos del alcohol y la cocaína, tras una discusión”, escribió en un comunicado.

Confesó también padecer “trastornos mentales” y luchar desde hace tiempo contra la adicción a las drogas.

Marius Hoiby también está acusado de conducta sexual delictiva, maltrato en el ámbito de una relación cercana, atentado contra la integridad física, así como de daños intencionados, amenazas e infracciones de tráfico, precisó la policía.

El responsable policial indicó que hay más de 10 víctimas presuntas, sin dar más detalles. Varias exparejas figuran entre las denunciantes.