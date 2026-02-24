¿A qué hora será el discurso del Estado de la Unión de Trump y qué se espera?

El presidente estadounidense, Donald Trump, intentará pasar este martes al contraataque en su discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso, luego de un duro revés de la Corte Suprema a su política de aranceles. El mandatario promete un discurso desafiante, “largo”, en sus propias palabras, para desmentir a los que aseguran que su estrella ahora sí que empieza a declinar.

El mandatario quiere además darle un tono histórico a su discurso, en el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, que promete una celebración por todo lo alto el próximo 4 de julio, en palabras de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Habrá algunos momentos conmovedores hasta las lágrimas, como los hubo el año pasado, y algunos momentos de ligereza”, aseguró este martes Leavitt en declaraciones a la cadena Fox. Trump decidió, hace un año, apostar buena parte de su agenda económica en los aranceles.

La Corte Suprema acaba de tumbar esa política, que Trump justificaba como una “emergencia nacional”, y le ha recordado al mandatario que si quiere cambiar los aranceles deberá pedir la colaboración al Congreso, donde las negociaciones con los demócratas están bloqueadas.

Trump se declaró “avergonzado” y acusó de “vendidos” a los seis magistrados del alto tribunal que votaron en contra de sus aranceles. Este martes, a partir de las 9 de la noche, hora de Colombia, tendrá a todos delante, en primera fila. El evento tendrá la transmisión en vivo de SEMANA, a través de sus canales web.

El presidente Donald Trump habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Foto: AP

Una “edad de oro” que no llega

Trump prometió hace un año el inicio de una “edad de oro” para su país, irritado ante una inflación tenaz, la división política y la creciente sombra del gigante chino.

Trump ha imprimido un ritmo endiablado a su segundo y último mandato, con golpes espectaculares en el exterior como la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, y difíciles negociaciones, como el precario alto el fuego en Gaza. Pero las críticas contra el presidente republicano son que su llegada al poder estaba representada con el lema “Estados Unidos primero”, y esa promesa no acaba de concretarse.

El crecimiento económico en 2025, del 2,2%, fue inferior al del año anterior, la inflación se mantiene elevada (2,9% interanual en diciembre) y solo el empleo mantiene un buen ritmo.

FORT BRAGG, NORTH CAROLINA - FEBRUARY 13: U.S. President Donald Trump speaks during a visit to the Fort Bragg U.S. Army base on February 13, 2026 in Fort Bragg, North Carolina. Trump visited the base to honor special forces involved in the military operation in Venezuela in early 2026. (Photo by Nathan Howard/Getty Images) Foto: Getty Images

Ausencias y estrellas

En cambio, faltarán al tradicional discurso anual parte de la bancada demócrata en el Congreso, descontenta por la dureza de la política contra la inmigración del presidente. El Congreso vuelve el martes a sus sesiones sin haber conseguido desbloquear la parálisis en torno al financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional.

En el corazón de la negociación entre republicanos y demócratas están las agencias migratorias, que pueden seguir operando por ahora porque su presupuesto fue aprobado el año pasado.

Los demócratas exigen cambios en la manera de trabajar de los agentes federales, como llevar la cara descubierta y presentar órdenes judiciales, que Trump no parece dispuesto a conceder.

“Dudo mucho que el presidente Trump llegue hasta una acción similar a la del caso de Maduro”. Foto: GETTY IMAGES

Los sondeos son dispares en torno a Trump. Los principales estudios de opinión le sitúan en menos del 50 % de aprobación, pero sus partidarios se muestran tan incondicionales como siempre, mientras que el votante demócrata parece de nuevo movilizado.

Si las elecciones legislativas que renuevan parcialmente el Congreso en noviembre de este año dan la victoria a los demócratas, Trump enfrentará un final de mandato complicado. Pero el republicano ha demostrado en el pasado que ante la adversidad es capaz de sacar ases de la manga.

Los demócratas han invitado a víctimas del fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein al discurso del presidente, que ha ordenado la publicación de millones de documentos, pero que no consigue desembarazarse de la sombra de ese escándalo.

Trump ha replicado invitando al equipo de hockey masculino, que hizo historia el fin de semana en los Juegos Olímpicos de invierno al ganar a Canadá y llevarse la medalla de oro.

Con información de AFP.