Abogado de la familia Arrieta arremete contra Daniel Sancho y su defensa: “No se ha producido esa indemnización”

“Todo son matices jurídicos y es bueno que lo podamos explicar. Hace unos meses, interpusimos un recurso de apelación contra la sentencia solicitando que se impusiera la pena máxima, recordando que quede permutada en cadena perpetua. La familia Arrieta busca esa cadena perpetua y espera, que no ha llegado, ese hipotético perdón por los hechos que tuvieron lugar” , dijo el abogado en el programa de Ana Rosa.

En dicho programa, Gonzalo Ospina aseguró que la indemnización establecida no ha llegado y que ningún miembro de la defensa de Daniel Sancho ni ningún apoderado ha hecho algún abono, algo que sería grave para el proceso de reparación.

“No se ha producido esa indemnización. Siempre le he dicho a la familia que no creo que vaya a llegar. O nunca o al menos no en los próximos días o meses, ya que la posición de la familia ha sido confrontar a la acusación y referirse a esa teoría de la conspiración”, dijo el abogado.