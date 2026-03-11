Movimiento Defensores de la Patria realizó en Madrid, España, foro de apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella

El movimiento ciudadano Defensores de la Patria realizó en Madrid, España, el Foro Internacional Las Tigresas de la Patria, un evento que reunió a cerca de 300 asistentes de forma presencial y a otros participantes conectados de manera virtual.

Este encuentro tenía como propósito promover el apoyo internacional a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella con miras a las elecciones de 2026 en Colombia.

El encuentro se llevó a cabo en el restaurante Buffet La Suegra y contó con la participación de integrantes de la comunidad colombiana residente en España, así como de activistas políticos y representantes sociales.

Según los organizadores, el foro fue concebido como un espacio de encuentro entre personas vinculadas a iniciativas políticas relacionadas con el futuro del país y con la participación de la diáspora colombiana en los debates públicos.

Entre los invitados estuvo el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, coordinador para España y Europa de la campaña de De la Espriella, quien se refirió a la situación política nacional. Durante su intervención señaló que el movimiento busca “recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el futuro de Colombia”.

En el foro también intervino Taty Henríquez, coordinadora de Mujeres en el Exterior, quien destacó el papel de la diáspora colombiana en la articulación de redes de apoyo político fuera del país y mencionó la participación de mujeres en estas iniciativas.

El evento contó además con la presencia del periodista Vito Quiles, Edmaly Maucó, portavoz de Foro Madrid, y Paola Patiño, quienes participaron en un intercambio de ideas sobre el contexto político en Iberoamérica y distintos enfoques relacionados con la democracia en la región.

Durante la jornada también se presentó una intervención por videoconferencia de Ana Lucía Pineda, esposa del candidato presidencial, quien envió un mensaje dirigido a los colombianos residentes en el exterior y agradeció su participación en actividades relacionadas con la campaña política.