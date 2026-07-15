Nayib Bukele envía duro mensaje tras críticas a reelección indefinida en El Salvador: “la idea es que suene mal”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronunció a través de la red social X, sobre la reelección indefinida en El Salvador y respondió a las críticas sobre su postulación a participar en las próximas elecciones presidenciales en su país.

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Una de las críticas que recibió el mandatario salvadoreño provino de Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), quien habló de Bukele en un mensaje en X:

“Países con reelección indefinida en América Latina: Venezuela, Nicaragua, El Salvador. Que quede muy claro en qué club entra ahora Nayib Bukele”, escribió la líder de la organización no gubernamental de los Estados Unidos que tiene como objetivo promover los derechos humanos.

Países con reelección indefinida en América Latina:

Venezuela🇻🇪

Nicaragua🇳🇮

El Salvador🇸🇻

Que quede muy claro en qué club entra ahora Nayib Bukele https://t.co/3sqbr6oanz — Carolina Jimenez Sandoval (@cjimenezDC) July 13, 2026

Al respecto, el presidente de El Salvador comparó a otros países de Europa con la crítica y aseguró que el comentario solo busca que la reelección “suene mal”.

“También la tienen Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, y Japón, entre muchos otros países.Pero la idea es que suene mal”, escribió el mandatario.

En otro mensaje publicado más tarde, Bukele defendió su postura asegurando que se trata de democracia y que la constitución de su país aprueba la reelección y las elecciones en su país han sido observadas por organismos nacionales e internacionales.

También la tienen Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, y Japón, entre muchos otros países.



Pero la idea es que suene mal 😂 https://t.co/uIC2wTEFNY — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 14, 2026

“Algunos alegan que la reelección indefinida viola la Constitución salvadoreña. Sin embargo, la Constitución fue reformada por una supermayoría legislativa, otorgada democráticamente por el pueblo salvadoreño en las urnas”, dijo Bukele.

“Además, nuestras elecciones han sido observadas por miles de representantes internacionales. Ningún organismo multilateral, ni un solo país del mundo, ni de izquierda ni de derecha, ha declarado que no hayan sido elecciones libres, transparentes y democráticas”; dijo.

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“Todos tendrán su opinión. Al final, serán los resultados los que determinarán si los salvadoreños elegimos un buen camino y, sobre todo, si elegimos uno mejor que el que llevábamos antes”, aseveró el mandatario de El Salvador.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue designado por su partido como candidato para buscar un tercer mandato de seis años en las elecciones de febrero próximo, tras la polémica reforma que permite la reelección indefinida.

Nayib Bukele oficializó su precandidatura para las elecciones presidenciales de 2027, cuando buscará su tercer periodo presidencial. Foto: AFP

Bukele, en el poder desde 2019, fue proclamado la noche del domingo en las elecciones internas del partido de gobierno Nuevas Ideas, en las que participó como único aspirante.

Publicista de 44 años, el mandatario goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la criminalidad en el que hasta hace unos años era el país sin conflicto bélico más violento del mundo.