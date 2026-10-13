Gobernador de Antioquia sale en defensa de la primera dama tras ataque de Matador: “Es cobardía”

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció por medio de su cuenta de X sobre el ataque que sufrió la primera dama, Ana Lucía Pineda, por parte del caricaturista Matador.

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“¡Que la justicia aleccione a este matoncito de redes! Insultar y humillar a una mujer no es humor ni libertad de expresión. Es cobardía. Los ataques de Matador contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, son una falta de respeto a su dignidad”, dijo el gobernador.

Asimismo, el mandatario paisa señaló que es necesario que las autoridades determinen la responsabilidad de este sujeto por las agresiones que le hicieron a la esposa de Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia.

“Este sujeto tiene que aprender a respetar a las mujeres. Ninguna diferencia política justifica semejante bajeza. Desde Antioquia, toda nuestra solidaridad con la primera dama”, agregó.