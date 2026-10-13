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Gobernador de Antioquia sale en defensa de la primera dama tras ataque de Matador: “Es cobardía”

El pronunciamiento lo hizo en su cuenta en la red social X.

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Redacción Semana
13 de octubre de 2026 a las 2:34 p. m.
Siguen las reacciones tras la publicación de Matador contra la primera dama Ana Lucía Pineda.
Siguen las reacciones tras la publicación de Matador contra la primera dama Ana Lucía Pineda. Foto: Semana/Presidencia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció por medio de su cuenta de X sobre el ataque que sufrió la primera dama, Ana Lucía Pineda, por parte del caricaturista Matador.

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“¡Que la justicia aleccione a este matoncito de redes! Insultar y humillar a una mujer no es humor ni libertad de expresión. Es cobardía. Los ataques de Matador contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, son una falta de respeto a su dignidad”, dijo el gobernador.

Asimismo, el mandatario paisa señaló que es necesario que las autoridades determinen la responsabilidad de este sujeto por las agresiones que le hicieron a la esposa de Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia.

“Este sujeto tiene que aprender a respetar a las mujeres. Ninguna diferencia política justifica semejante bajeza. Desde Antioquia, toda nuestra solidaridad con la primera dama”, agregó.