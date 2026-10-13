A la cárcel señalado de homicidio de chef en Medellín: “Uno a uno van cayendo”, dijo Fico Gutiérrez

La Policía lo vincula con el asesinato del comerciante y chef Edmar Antonio Pérez Suecia, ocurrido el 29 de abril del presente año en Belén.

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Tras cinco meses de investigación, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logró capturar a alias Mateo, de 33 años, quien sería un presunto integrante del grupo delincuencial organizado conocido como La Agonía y a quien señalan como el asesino de un chef y comerciante de Medellín.

La captura hace parte de la investigación por el asesinato de Edmar Antonio Pérez Suecia, ocurrido el pasado 29 de abril en el barrio Belén San Bernardo, de la comuna 13 de Medellín. De acuerdo con las autoridades, la víctima habría sido atacada con arma de fuego.

Alias Mateo tiene un largo historial criminal. Según el alcalde (e) de Medellín, Manuel Villa Mejía, Mateo acumula registros entre 2013 y 2025 por amenazas, secuestro extorsivo con tortura, hurto calificado, concierto para delinquir agravado, lesiones personales y falsedad marcaria.

Captura de alias Mateo en Medellín, octubre de 2026 Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá / API

Según la investigación, el homicidio estaría relacionado con exigencias económicas impuestas por La Agonía. Al parecer, Mateo, a escondidas de los jefes de su banda, habría iniciado su propio negocio ilegal.

Aparentemente, empezó a prestar dinero bajo la modalidad de ‘gota a gota’ a comerciantes del barrio Belén San Bernardo.

Entre sus víctimas habría caído el chef Edmar Antonio Pérez Suecia. Según las autoridades, este le habría solicitado una suma considerable y, tras no tener el dinero para pagar los altos intereses ni la totalidad de la deuda, alias Mateo lo habría matado el pasado 29 de abril.

“Habría sido asesinado por desatender las exigencias económicas”, precisó el coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Según la información que se ha podido conocer del caso, alias Mateo se habría querido imponer como jefe de una nueva banda en el sector, al margen de La Agonía.

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, se pronunció al respecto y señaló que ningún crimen puede quedar impune. “Seguimos trabajando de manera articulada con la Policía y la Fiscalía para combatir el crimen y avanzar en el esclarecimiento de los homicidios en Medellín. Uno a uno van cayendo”.

Con esos indicios, las autoridades lograron conseguir una orden de captura contra el criminal, la cual se ejecutó el pasado fin de semana en la comuna 13, donde residía.

En el lugar incautaron prendas de vestir y una motocicleta que, según los investigadores, se utilizó para cometer el homicidio del chef.