Margarita Rosa de Francisco habló de Carlos Vives, su exesposo, y aclaró detalle; el cantante reaccionó: “Pienso igual”

La relación entre Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco se convirtió en una de las más sonadas de los años 80, especialmente por la conexión que nació durante las grabaciones de la telenovela Gallito Ramírez, producción de Caracol Televisión.

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Lo que inició como una historia en la pantalla, rápidamente trascendió a la vida real, consolidando un romance que captó la atención del público. Finalmente, la pareja decidió dar un paso más en su relación y contrajo matrimonio en agosto de 1988.

Aunque la relación parecía sólida y prometedora, el matrimonio no logró sostenerse por mucho tiempo. Tras apenas un par de años juntos, ambos tomaron la decisión de separarse, poniendo fin a su historia de manera rápida y ante la mirada del público que seguía de cerca su romance.

Sin embargo, recientemente, Margarita Rosa de Francisco llamó la atención de los curiosos con un post que realizó en su cuenta oficial de Instagram, hablando de su exesposo. La famosa no se quedó callada y aclaró un detalle que la involucraba, despejando dudas en sus seguidores.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la actriz hizo referencia a mentiras que solían decirse de ella, apuntando que no le gustaba la música del cantante. En el pie de foto de una publicación, la celebridad reiteró que esto no era verdad y, por el contrario, se gozaba bastante dichos sonidos.

“Por ahí salió que no me gustaba la última canción de Carlos Vives. Falso. Aunque, de sus discos, el que más gozo es ‘La Tierra del Olvido’, toda su música es grandiosa y un motivo de orgullo para cualquier colombiano. Te dedico, Carlos Vives, mi admiración por siempre”, dijo en el pequeño texto, agregando una imagen donde se les veía juntos.

No obstante, Carlos Vives aprovechó y reaccionó a estas declaraciones, enviándole una invitación a su expareja. El artista fue contundente, invitando a la escritora a que escuchara todo su nuevo álbum.

“Hola, Margara. Sabes que yo pienso igual de tu música, pero, por favor, cuando salga ‘El último disco’, óyelo completo”, respondió.