La triste confesión de Carlos Vives sobre su relación con Margarita Rosa de Francisco, ¿qué fue lo que pasó?

El reconocido cantante Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco enamoraron a los colombianos cuando protagonizaron juntos la novela Gallito Ramírez en los años 80. Los seguidores de ambos se sorprendieron, a la vez que celebraron cuando el amor entre el samario y la vallecaucana traspasó la pantalla y se convirtió en una relación de la vida real, que terminó en matrimonio en el año 1988.

Sin embargo, solo dos años después, el cantante y la actriz anunciaron el final de su relación y su irremediable separación. Este hecho generó gran tristeza entre los seguidores de los artistas a quienes, 32 años después, les siguen preguntando por las razones que llevaron a que una de las parejas más queridas de la televisión colombiana se separara tan poco tiempo después de haber contraído matrimonio.

Por esto, hace apenas unos días Carlos Vives decidió hablar sobre su relación con la caleña y dio detalles que pocos conocían del matrimonio que terminó en el año 1990. El cantante aseguró que Margarita Rosa de Francisco es una mujer maravillosa, pero que ella no lo quiso y eso lo hizo sufrir mucho.

“Tuve mis desamores terribles. Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho. Es una mujer maravillosa, de malas yo que no me quiso tanto, pero qué le vamos a hacer, así es la vida, a veces ganamos y a veces perdemos, y encontré una persona que es mi esposa ahora y me acompaña siempre”, afirmó el cantante de 61 años.

Y aunque lamentó profundamente que ese matrimonio no funcionara, también se refirió a su actual esposa, Claudia Helena Vásquez, con la que ya lleva 14 años de casado, y cuyo matrimonio le ha dejado dos hijos al autor de La tierra del olvido.

“Hoy tengo una mujer que valora lo que hago, ama lo que hago, tenemos un proyecto de vida en Colombia”, aseguró Carlos Vives, quien actualmente sigue siendo de los cantantes colombianos más exitosos.

El cantante samario, antes de estar con su actual pareja, tuvo un segundo matrimonio con la puertorriqueña Herlinda Gómez, quien es la mamá de sus dos hijos mayores Enrique y Lucy. Vives añadió que esta separación, en su momento, también fue muy dura de afrontar para él.

“No tengo afán de graduarme”: Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco está cursando el programa de filosofía, pero contó a través de su cuenta de Instagram que solo incluye, como máximo, cinco materias por cada semestre.

La actriz dio a conocer cómo van sus avances en el programa académico que está cursando. “Las cruces indican lo que he cursado e incluí las materias de este semestre que son: filosofía analítica, filosofía ética, pensamiento filosófico latinoamericano, diseño de proyectos sociales y seminario II (que corresponde a todo lo relacionado con la tesis de grado). Cada semestre escojo máximo cinco materias porque no tengo afán de graduarme y me gusta dedicarle tiempo suficiente a cada una”, escribió la actriz en Instagram, en donde cuenta con un poco más de un millón de seguidores.

De Francisco destacó que se siente bien con el ritmo que lleva en sus estudios. “Como voy, así con calmita, creo que me graduaré por ahí en dos años, cuando tenga 59 (años)″, además envió un mensaje para las personas que, como ella, quieren iniciar estudios “ya grandecitos”.

Margarita Rosa de Francisco también aclaró el curso de idiomas que debe aprobar en este programa académico. “Lo del inglés es porque, como lo hablo, no lo cursaré y lo validaré al final por medio de un examen”, dijo la reconocida actriz.

Al espacio de comentarios llegaron cientos de mensajes para De Francisco, algunos de ellos para expresar su admiración y la motivación que despierta en otras personas para estudiar, sin importar la edad: “Muchas gracias por compartir, Margarita… me anima a entrar a la página de la Unad y ver a qué carrera me apunto a estudiar, tengo 67 años”. “La edad no es más que un número al que la sociedad le asigna estándares y calificativos. La vida es vida, y hay que vivirla haciendo lo que nos hace felices y nos alimenta. Te admiro”. “Así es, paso a paso... Sin afán, sin distraerte y degustando cada momento, experiencia y aprendizaje recibido. Seguiré tus pasos en seguir estudiando ahora bien adulta”.