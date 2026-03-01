Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana

At. Nacional vs Millonarios: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Sudamericana

Te contamos la previa del duelo At. Nacional vs Millonarios, que se enfrentarán en el estadio Atanasio Girardot el próximo miércoles 4 de marzo a las 19:30 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

1 de marzo de 2026, 9:14 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El Verde y los Azules se enfrentarán el próximo miércoles 4 de marzo. Ambos equipos se jugarán su clasificación a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana desde las 19:30 horas en el estadio Atanasio Girardot.

En el historial del torneo, los últimos 2 duelos favorecen a la visita que suma 1 victoria mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de septiembre, en Primera Fase del torneo Copa Nissan Sudamericana 2007, y firmaron un empate en 0.

Horario At. Nacional y Millonarios, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

Más de Fútbol

Universidad de Chile vs Palestino: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana

Blooming vs San Antonio Bulo Bulo: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Sudamericana

Aston Villa vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

Brighton and Hove vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

Newcastle United vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

Manchester City vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

Fulham vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

O'Higgins vs Tolima: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Carabobo vs Sporting Cristal: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Atlético FC enfrenta a Leones FC buscando salir del último puesto

Noticias Destacadas