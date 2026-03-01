At. Nacional vs Millonarios: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Sudamericana

El Verde y los Azules se enfrentarán el próximo miércoles 4 de marzo. Ambos equipos se jugarán su clasificación a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana desde las 19:30 horas en el estadio Atanasio Girardot.

En el historial del torneo, los últimos 2 duelos favorecen a la visita que suma 1 victoria mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de septiembre, en Primera Fase del torneo Copa Nissan Sudamericana 2007, y firmaron un empate en 0.

Horario At. Nacional y Millonarios, según país