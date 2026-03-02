Deportes

Atlético Nacional vs. Millonarios: hora y canal para ver el decisivo juego de Copa Sudamericana

Un solo partido jugarán ambos planteles por quedarse con el lugar en la siguiente fase. Dicho compromiso se llevará cabo en Medellín, sin presencia de hinchada visitante.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

2 de marzo de 2026, 8:41 a. m.
Alfredo Morelos y Leo Castro, goleadores de Nacional y Millonarios, respectivamente, para Copa Sudamericana
Alfredo Morelos y Leo Castro, goleadores de Nacional y Millonarios, respectivamente, para Copa Sudamericana Foto: Colprensa

Uno de los partidos más esperados del semestre y año para el fútbol colombiano está a punto de realizarse durante este miércoles 4 de marzo.

Desde que se sortearon las llaves y se supo que Atlético Nacional se enfrentaría a Millonarios, dicho partido ha sido tema de conversación central, además, por contar con el atenuante de que Falcao García podría estar presente de nuevo en Medellín.

Millonarios F.C's Radamel Falcao Garcia during the BetPlay Dimayor match between Millonarios F.C (1) V Aguilas Doradas (0) in Bogota, Colombia's Nemesio Camacho El Campin Stadium on February 11, 2026. (Photo by: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)
Sigue en duda la presencia de Radamel Falcao García en Medellín para la Copa Sudamericana. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Esa aparición del Tigre está en duda para dicho juego, luego de que una lesión hace un par de semanas lo apartara sin saber una fecha específica de su recuperación total.

A dos días del juego clave, las instituciones llegan con resultados adversos tras haber disputado el pasado fin de semana una fecha más de Liga.

Millonarios ha ido incrementando su confianza tras ganarle por goleada 5-1 al Deportivo Pereira. Fabián Bustos ha encajado de buena manera como DT, dando confianza para dar el golpe internacional en Medellín.

Veredicto de los expertos por penal en contra de Atlético Nacional: la polémica es total

Por su parte, Nacional está en un tramo de año en el que no es constante en su rendimiento. Así como puede ganar muy bien, también puede perder con presentaciones erradas como la más reciente con Deportes Tolima.

En Ibagué, durante la noche del domingo, los verdolagas se fueron derrotados por la mínima diferencia con Tolima, que se impuso con un penal dudoso y polémico en el segundo tiempo.

Hora y canal para ver en vivo

Primera fase de Copa Sudamericana

Atlético Nacional vs. Millonarios

Hora: 7:30 p.m.

Canal: ESPN/Disney+ Premium

América y Bucaramanga, la otra llave de Colombia

Si bien Nacional y Millonarios se llevan la mayoría de reflectores por lo mediático del juego, el jueves también estarán disputando su llave América vs. Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Alianza vs. América de Cali, fecha 9 de la Liga BetPlay 2026 - I
América viene de ganarle a Alianza FC antes de jugar Copa Sudamericana. Foto: Colprensa

Martes

GMT → Hora en Colombia

22:00 GMT → 17:00 (5:00 PM) COT

Independiente Petrolero (BOL) vs. Guabirá (BOL)

22:00 GMT → 17:00 (5:00 PM) COT

Montevideo City Torque (URU) vs. Defensor Sporting (URU)

00:30 GMT (miércoles) → 19:30 (7:30 PM) COT (martes)

Academia Puerto Cabello (VEN) vs. Monagas SC (VEN)

00:30 GMT (miércoles) → 19:30 (7:30 PM) COT (martes)

Cobresal (CHI) vs Audax Italiano (CHI)

02:00 GMT (miércoles) → 21:00 (9:00 PM) COT (martes)

Alianza Atlético (PER) vs. Deportivo Garcilaso (PER)

Miércoles

22:00 GMT → 17:00 (5:00 PM) COT

Blooming (BOL) vs. San Antonio Bulo Bulo (BOL)

22:00 GMT → 17:00 (5:00 PM) COT

Caracas FC (VEN) vs. Metropolitanos (VEN)

00:30 GMT (jueves) → 19:30 (7:30 PM) COT (miércoles)

Atlético Nacional (COL) vs. Millonarios (COL)

00:30 GMT (jueves) → 19:30 (7:30 PM) COT (miércoles)

Universidad de Chile (CHI) vs. Palestino (CHI)

00:30 GMT (jueves) → 19:30 (7:30 PM) COT (miércoles)

Sportivo Trinidense (PAR) vs. Olimpia (PAR)

02:00 GMT (jueves) → 21:00 (9:00 PM) COT (miércoles)

Deportivo Cuenca (ECU) vs. Libertad (ECU)

Baja confirmada en Atlético Nacional para Copa Sudamericana: Millonarios lo celebra

Jueves

22:00 GMT → 17:00 (5:00 PM) COT

Nacional (PAR) vs. Deportivo Recoleta (PAR)

22:00 GMT → 17:00 (5:00 PM) COT

Boston River (URU) vs. Racing (URU)

00:30 GMT (viernes) → 19:30 (7:30 PM) COT (jueves)

América de Cali (COL) vs. Atlético Bucaramanga (COL)

00:30 GMT (viernes) → 19:30 (7:30 PM) COT (jueves)

Cienciano (PER) vs. Melgar (PER)

02:00 GMT (viernes) → 21:00 (9:00 PM) COT (jueves)

Orense (ECU) vs. Macará (ECU)

*Con información de la AFP.

