Deportes

Inteligencia artificial predice quién clasificará entre Nacional y Millonarios; dio el marcador

Este miércoles se enfrentan en el Atanasio Girardot por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
2 de marzo de 2026, 6:06 p. m.
Atlético Nacional vs. Millonarios se enfrentarán en la fase preliminar de la Copa Sudamericana.
Atlético Nacional vs. Millonarios se enfrentarán en la fase preliminar de la Copa Sudamericana. Foto: Colprensa

Atlético Nacional y Millonarios se verán las caras este miércoles, 4 de marzo, en la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. La serie a partido único se disputará en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín y será transmitido en vivo por ESPN.

El cuadro verdolaga parte como favorito por su situación en la Liga BetPlay y el factor de la localía; sin embargo, Millonarios ha sido un rival difícil de vencer en los últimos enfrentamientos.

Atlético Nacional vs. Millonarios: hora y canal para ver el decisivo juego de Copa Sudamericana

Diego Arias guardó lo mejor que tiene en la nómina y sacrificó el partido ante Deportes Tolima, que terminaron perdiendo por la mínima diferencia.

El conjunto embajador, por su parte, viene de golear a Deportivo Pereira (5-1) y mejoró con la llegada de Fabián Bustos como nuevo director técnico. La esperanza de los azules es poder contar con la mayor parte del plantel, incluido Radamel Falcao García.

Deportes

Tabla de posiciones tras la derrota del Real Madrid: Barcelona se escapa en la liga española

Ciclismo

Vuelta a Cataluña 2026: perfiles, equipos, recorridos, etapas y cuántos colombianos estarían

Deportes

Cuándo corre y cómo ver la F1 en 2026: fecha, hora y TV en vivo

Deportes

Luis Díaz reaccionó al polémico sorteo que les tocó en Champions League: dio su veredicto

Deportes

Los países que se ilusionan con el Mundial 2026 si Irán decide retirarse tras los ataques de Israel y Estados Unidos

Deportes

Millonarios definió último ‘fichaje’ para Liga BetPlay y Sudamericana: lo reveló directivo

Deportes

Jugador cometió error en Atlético Nacional y dio la cara: lo reconoció tras salirle caro al club

Deportes

Atlético Nacional vs. Millonarios: hora y canal para ver el decisivo juego de Copa Sudamericana

Deportes

Tabla de posiciones de Liga BetPlay tras el Tolima vs. Atlético Nacional: hay dos líderes

Deportes

Veredicto de los expertos por penal en contra de Atlético Nacional: la polémica es total

El pronóstico de la IA para Atlético Nacional vs. Millonarios

Con la cantidad de estrellas que habrá sobre el campo de juego, es difícil atinarle al ganador; sin embargo, la inteligencia artificial dio su pronóstico analizando datos, entrenadores, plantillas y los últimos enfrentamientos.

ChatGPT: Atlético Nacional 1-1 Millonarios (gana Nacional en penales)

De acuerdo a ChatGPT, la probabilidad de victoria está repartida entre Atlético Nacional y Millonarios. El cuadro verdolaga tiene una ventaja del 41 % sobre el 33 % del conjunto visitante.

“Si hay penales, Nacional tiene una ligera ventaja estadística (52% vs 48%) por rendimiento histórico reciente en definiciones”, apunta la IA.

En ese orden de ideas, Atlético Nacional lograría la clasificación por los penales y el marcador en los 90 minutos reglamentarios terminaría con empate a un gol.

Millonarios definió último ‘fichaje’ para Liga BetPlay y Sudamericana: lo reveló directivo

Gemini: Atlético Nacional 1-0 Millonarios

La IA de Google, por su parte, ve como favorito a Atlético Nacional y le pone sus monedas para conseguir la clasificación; sin embargo, lo haría en los 90 minutos.

Gemini considera que “la probabilidad de que ambos equipos anoten es baja (aprox. 42 %), lo que apunta a un duelo de pocos goles y mucha fricción en el mediocampo”.

“Atlético Nacional llega con una probabilidad de victoria del 55 %. Históricamente, el ‘Rey de Copas’ ha sabido cerrar llaves internacionales en casa, y los modelos de machine learning destacan que su rendimiento como local en los últimos meses de la liga local supera el 70 % de efectividad", añade el pronóstico.

Atlético Nacional y Millonarios podrían jugar en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.
Atlético Nacional y Millonarios jugarán la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. Foto: Colprensa: David Jaramillo

Grok: Atlético Nacional 2-1 Millonarios

Grok no contradice a los otros motores de inteligencia artificial. La única diferencia es que visualiza a ambos equipos marcando y un marcador final de 2-1 a favor de Atlético Nacional.

“Basado en un análisis algorítmico de datos –incluyendo forma, historial, cuotas y factores como la localía en Medellín–, mi pronóstico apunta a una victoria de Atlético Nacional", respondió la IA de Elon Musk.

Grok apunta que incluso “si se va a penales, la experiencia de Nacional en instancias decisivas les da una ligera ventaja, pero el tiempo reglamentario debería resolverse a su favor”.

Más de Deportes

Vinícius reacciona a una decisión arbitral en el partido de Real Madrid - Getafe por la fecha 26 de LaLiga.

Tabla de posiciones tras la derrota del Real Madrid: Barcelona se escapa en la liga española

Egan Bernal y Nairo Quintana viven realidades distintas en el ránking UCI.

Vuelta a Cataluña 2026: perfiles, equipos, recorridos, etapas y cuántos colombianos estarían

El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, celebra su victoria en el Gran Premio de España de Fórmula Uno en el Circuit de Catalunya de Montmeló.

Cuándo corre y cómo ver la F1 en 2026: fecha, hora y TV en vivo

31 July 2025, Bavaria, Munich: Soccer: Bundesliga, presentation of new signing Luis Díaz. Bayern new signing Luis Díaz takes part in a press conference. Photo: Harry Langer/dpa (Photo by Harry Langer/picture alliance via Getty Images)

Luis Díaz reaccionó al polémico sorteo que les tocó en Champions League: dio su veredicto

Jugador de Irán / Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Los países que se ilusionan con el Mundial 2026 si Irán decide retirarse tras los ataques de Israel y Estados Unidos

Millonarios y su hinchada celebra el triunfo por 5-1 ante Deportivo Pereira

Millonarios definió último ‘fichaje’ para Liga BetPlay y Sudamericana: lo reveló directivo

Nómina de Atlético Nacional que se enfrentó a Deportes Tolima en la fecha 9 de Liga BetPlay

Jugador cometió error en Atlético Nacional y dio la cara: lo reconoció tras salirle caro al club

Balón oficial de la Copa del Mundo 2026 en un estadio de México

Se iría al piso esta sede del Mundial 2026: advierten cambios fuertes y “problemas graves”

Render de un globo terráqueo con piezas decoradas con las banderas de Canadá, México y Estados Unidos

Mundial 2026 | Dos de las tres sedes están en guerra

Noticias Destacadas