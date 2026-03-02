Inteligencia artificial predice quién clasificará entre Nacional y Millonarios; dio el marcador

Atlético Nacional y Millonarios se verán las caras este miércoles, 4 de marzo, en la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. La serie a partido único se disputará en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín y será transmitido en vivo por ESPN.

El cuadro verdolaga parte como favorito por su situación en la Liga BetPlay y el factor de la localía; sin embargo, Millonarios ha sido un rival difícil de vencer en los últimos enfrentamientos.

Atlético Nacional vs. Millonarios: hora y canal para ver el decisivo juego de Copa Sudamericana

Diego Arias guardó lo mejor que tiene en la nómina y sacrificó el partido ante Deportes Tolima, que terminaron perdiendo por la mínima diferencia.

El conjunto embajador, por su parte, viene de golear a Deportivo Pereira (5-1) y mejoró con la llegada de Fabián Bustos como nuevo director técnico. La esperanza de los azules es poder contar con la mayor parte del plantel, incluido Radamel Falcao García.

El pronóstico de la IA para Atlético Nacional vs. Millonarios

Con la cantidad de estrellas que habrá sobre el campo de juego, es difícil atinarle al ganador; sin embargo, la inteligencia artificial dio su pronóstico analizando datos, entrenadores, plantillas y los últimos enfrentamientos.

ChatGPT: Atlético Nacional 1-1 Millonarios (gana Nacional en penales)

De acuerdo a ChatGPT, la probabilidad de victoria está repartida entre Atlético Nacional y Millonarios. El cuadro verdolaga tiene una ventaja del 41 % sobre el 33 % del conjunto visitante.

“Si hay penales, Nacional tiene una ligera ventaja estadística (52% vs 48%) por rendimiento histórico reciente en definiciones”, apunta la IA.

En ese orden de ideas, Atlético Nacional lograría la clasificación por los penales y el marcador en los 90 minutos reglamentarios terminaría con empate a un gol.

Gemini: Atlético Nacional 1-0 Millonarios

La IA de Google, por su parte, ve como favorito a Atlético Nacional y le pone sus monedas para conseguir la clasificación; sin embargo, lo haría en los 90 minutos.

Gemini considera que “la probabilidad de que ambos equipos anoten es baja (aprox. 42 %), lo que apunta a un duelo de pocos goles y mucha fricción en el mediocampo”.

“Atlético Nacional llega con una probabilidad de victoria del 55 %. Históricamente, el ‘Rey de Copas’ ha sabido cerrar llaves internacionales en casa, y los modelos de machine learning destacan que su rendimiento como local en los últimos meses de la liga local supera el 70 % de efectividad", añade el pronóstico.

Atlético Nacional y Millonarios jugarán la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. Foto: Colprensa: David Jaramillo

Grok: Atlético Nacional 2-1 Millonarios

Grok no contradice a los otros motores de inteligencia artificial. La única diferencia es que visualiza a ambos equipos marcando y un marcador final de 2-1 a favor de Atlético Nacional.

“Basado en un análisis algorítmico de datos –incluyendo forma, historial, cuotas y factores como la localía en Medellín–, mi pronóstico apunta a una victoria de Atlético Nacional", respondió la IA de Elon Musk.

Grok apunta que incluso “si se va a penales, la experiencia de Nacional en instancias decisivas les da una ligera ventaja, pero el tiempo reglamentario debería resolverse a su favor”.