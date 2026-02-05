Deportes

Atlético Nacional quiere asegurar a un referente: renovación top pensando en Copa Sudamericana

Se trata de uno de los futbolistas más importantes en la plantilla del verde, con presencia constante en Selección Colombia.

Redacción Deportes
5 de febrero de 2026, 4:07 p. m.
Nómina de Atlético Nacional para este 2026.
Nómina de Atlético Nacional para este 2026. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Atlético Nacional estaría a contados detalles de anunciar la renovación de Andrés Felipe Román. Al lateral derecho de 30 años se le vence el contrato en el próximo mes de junio, y ahora estaría dada la negociación para que siga por más tiempo en el verde.

La información la entregó el periodista Mariano Olsen, cercano al mercado de pases, por medio de su cuenta de X. Además, agregó detalles de lo que sería el vínculo renovado entre Atlético Nacional y Andrés Felipe Román.

Andres Felipe Roman, player of Atletico Nacional during the match of the 8th date of the BetPlay DIMAYOR II 2023 League played at the Nemesio Camacho El Campin stadium in Bogota. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images)
Andrés Felipe Román seguiría aún más tiempo como jugador de Atlético Nacional: renovación se encamina. Foto: NurPhoto via Getty Images

Renovación de Andrés Román con Atlético Nacional: “Un posible acuerdo a 2 o 3 años”

Encaminada la negociación entre Atlético Nacional y Andrés Felipe Román para renovar por su contrato que finaliza el 30 de junio. Ambas partes avanzan sobre un posible acuerdo a 2 o 3 años”, reveló Olsen.

Andrés Felipe Román es pieza clave dentro del esquema de Atlético Nacional. Pinta entre los planes del técnico Diego Arias, y su rendimiento en el equipo lo ha llevado a ser tenido en cuenta por la Selección Colombia.

A lo largo de los últimos años, Román sonó para llegar a otros equipos extranjeros. De hecho, cuando el lateral estaba en Millonarios, fue pública y oficial su negociación con Boca Juniors; pero no pasó los exámenes médicos y tuvo que volver al embajador.

A menos de cuatro meses del Mundial 2026, y con la ilusión de ser convocado por la Selección Colombia, Román está cerca de asegurar su continuidad en uno de los equipos más competitivos de todo el país.

Atlético Nacional y las competencias que tiene en 2026

De continuar en Atlético Nacional, Andrés Felipe Román no solo tendría fogueo en las competencias locales, como Liga y Copa, sino también en la Sudamericana. El verde está instalado en fase previa de la competencia internacional.

Si Nacional quiere entrar a fase de grupos, deberá vencer a Millonarios en dicha ronda previa. Será a partido único, en el Atanasio Girardot, el 4 de marzo de 2026. Clásico con etiqueta continental para verdes y azules.

BOGOTA, COLOMBIA - OCTOBER 12: Andres Felipe Roman of Millonarios celebrates the first scored goal to América de Cali, during a match between Millonarios and America de Cali as part of Liga Aguila II 2019 at Estadio El Campin on October 12, 2019 in Bogota, (Photo by Luis Ramirez/Vizzor Image/Getty Images)
Reencuentro especial para Andrés Felipe Román: enfrentará a Millonarios en ronda previa de Copa Sudamericana. Foto: Getty Images

Esto confirma que son días movidos para el verde de Antioquia. Tuvo salidas significativas, como la de Marino Hinestroza; llegadas top, como la de Cristian Chicho Arango; y ahora se prevén renovaciones importantes del estilo Andrés Felipe Román.

