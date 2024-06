Esta es la desoladora radiografía de unas Fuerzas Militares cada vez más pobres en Colombia: los criminales, en cambio, son más ricos

SEMANA recogió múltiples testimonios de uniformados, desde soldados rasos hasta altos mandos, quienes aseguran que las Fuerzas Militares están en su peor momento. Las horas de vuelo se redujeron en un 50 por ciento, por tanto, no hay apoyo aéreo para abastecer a tropas ubicadas en lugares de difícil acceso. En el caso de Jamundí, sur del Valle, uno de los municipios sometidos por las disidencias, los pelotones deben ser retirados constantemente de la zona rural alta, pues no hay cómo llevarles alimento.

“Nos la pasamos de arriba para abajo, caminando como tontos. Caminamos en ascenso cinco días, llegamos hasta Ampudia o San Antonio, nos quedamos dos días y luego nos toca devolvernos otros cinco días de camino, porque se nos acaban las raciones y no hay ayuda helicoportada, tampoco autorización de combustible para otros vehículos. Nos quitaron todas las horas de vuelo, así es muy difícil combatir a las Farc, porque lo que estamos haciendo es insuficiente”, relató un mando medio de la Tercera División del Ejército Nacional. Otro de los militares consultados por este medio no ocultó su tristeza y con la voz entrecortada contó uno de los episodios recientes que más desmoralizó a la tropa.

“El domingo 16 de junio pedimos en horas de la mañana apoyo aéreo para abastecer de comida a la tropa que está en la zona rural alta de Jamundí, cerca a la región del Naya, casi a seis días caminando, y nos respondieron desde el comando central que no había autorización de combustible para el helicóptero. Pero ese mismo día, hacia las tres de la tarde, dos disidentes dispararon contra la camioneta blindada del papá de la vicepresidenta Francia Márquez en la zona plana e inmediatamente le enviaron dos helicópteros. No estamos en contra de eso, pero, si la vida de él vale, la de nosotros también. Estamos arriesgando todo por una guerra que pareciera que quieren perder. Tenemos familia que también nos espera”.

“Teniendo en cuenta el bloqueo realizado por el Ministerio de Hacienda de la apropiación disponible de transportes donde fueron reducidos aproximadamente catorce mil millones de pesos m/cte. ($14.000.000.000) destinados a la compra de combustible para los vehículos del Ejército Nacional en el segundo semestre de 2024, el Departamento de Logística no realizará más apoyos de combustibles de las solicitudes que llegan por intermedio de mi general segundo comandante del Ejército”, señala el documento. Y la Circular 1673 agrega:

“De igual manera, no se realizarán redistribuciones de combustible entre vehículos de la misma unidad, esto con el fin de poder suplir las necesidades de combustible para las unidades hasta finalizar el mes de julio de 2024, a la espera que sea desbloqueado el presupuesto para garantizar el suministro de combustible para 2024”.

Aviones de combate

Este declive comenzó en la presidencia de Juan Manuel Santos, señalan altos oficiales. Con la promesa de un futuro sin violencia, comenzó un proceso de desfinanciación militar, a tal punto que a los soldados regulares que están prestando su servicio militar les entregan una indumentaria reencauchada de uniformados que ya finalizaron su periodo. Varios soldados profesionales denunciaron que un gran número de fusiles presentan fallas y cuando van al armerillo del batallón no hay repuestos.

Y agregó que “las organizaciones al margen de la ley, sin miedo a decírselo, están mejor armadas que nosotros. Tienen armamento más moderno. Me decía un desmovilizado: ‘Mire, coronel, la única situación diferencial entre nosotros en este momento es que tenemos mejores fusiles que ustedes, mejores ametralladoras. El armamento de ustedes es viejo, los únicos que tienen algo medio nuevo son las fuerzas especiales’”.

Las fuerzas de la caridad

Las Fuerzas Militares no solo viven la humillación de ser sobrepasadas, derrotadas e incapaces de contener la furia criminal de las disidencias, que, en promedio, cada 15 horas realizan un hostigamiento con explosivos, disparos y drones bomba, sino que cargan con el peso de, en muchos casos, recurrir a la caridad para sostener la operación en campo.

“El dinero que nos dan para operar no alcanza. Entonces, nosotros estamos en continua comunicación con alcaldes y gobernadores para que nos ayuden con donaciones de equipos, motocicletas y otros elementos que nos permitan realizar nuestro trabajo, que es proteger a los colombianos”, señaló un alto mando de la Policía en Antioquia. La situación de precariedad se traslada también a las fuerzas especiales.

“Acá tenemos al frente Jaime Martínez, que controla todo el narcotráfico en el occidente del norte del Cauca y el sur del Valle, con rentas millonarias también por la minería ilegal, con fusiles AK-47, Barrett y ametralladoras nuevas. Ahora también tienen un ejército de drones, una inversión millonaria para matar todo un pelotón, y nosotros con problemas hasta para pedir municiones, cuando a diario nos dan bala y nos tiran explosivos. Es una confrontación desigual. Me duele lo que voy a decir, pero es la verdad: hoy las disidencias nos tienen sometidos”, dijo bajo anonimato un uniformado de la subestación de Policía de Robles, Jamundí, instalaciones que la semana pasada fueron atacadas en tres oportunidades.

La situación es tan crítica y bochornosa que, en varios municipios de Cauca, Valle, Putumayo, Caquetá y Nariño, entidades como la Defensa Civil tienen puestos físicos permanentes de recolección de alimentos donados para los soldados, pues en muchas ocasiones el abastecimiento no llega a tiempo y la tropa pasa hasta dos días sin provisiones.

Las millonarias disidencias

Los elevan a una distancia imperceptible para el ojo humano y luego sueltan el artefacto. Es una forma de lucha para la cual aún no estamos preparados”, dijo a SEMANA uno de los militares que operan en Argelia.Todo esto forma parte del accionar de unas millonarias disidencias que pueden facturar hasta 29 millones de dólares al año, según denunció la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

“Es importante decir que la financiación de las disidencias no es solo la coca, sino también la minería ilegal. Tenemos 14 sitios de minería ilegal que nos dan 33.000 gramos mensuales de oro, 12 hectáreas que están deforestadas, 465 gramos de mercurio que afectan nuestros ríos y, lo más importante, se ganan 29 millones de dólares al año con la minería ilegal”, señaló.

¿Qué ha pasado? Nosotros podemos trabajar día y noche, estamos trabajando de frente contra la criminalidad, pero no hay contundencia. El Gobierno nacional en algunas cosas nos ha apoyado, pero no hay contundencia en ese apoyo, solos no podemos. Tienen que aumentar el pie de fuerza, la logística, deben aumentar las horas de vuelo”, agregó la gobernadora.