Ola de memes contra Anuel AA por canción que “le dedicó” a Karol G; Yailin terminó salpicada

Anuel AA y Karol G desataron una fuerte controversia en redes sociales, debido a una reciente publicación que realizó el boricua en las plataformas digitales donde hacía referencia a la relación amorosa que sostuvieron. El artista urbano, sin pensarlo dos veces, se lanzó a la polémica con un inesperado post, el cual era dedicado a la colombiana.

Anuel AA y Karol G - Foto: Instagram: @anuel y Getty images

De acuerdo con lo que quedó registrado, en su cuenta oficial de Instagram, el cantante puertorriqueño le dedicó a la paisa su nueva canción, Mejor que yo, la cual contó con el trabajo de varios artistas y productores del género urbano. La celebridad lo hizo sin miedo al éxito, como dice el adagio, y aprovechó el espacio para etiquetarla, detalle que por supuesto no pasó desapercibido por sus más de 33 millones de seguidores.

“Te la dedicó, bebé”, escribió Anuel en su Instagram, a la par que subió un video con el que parece ser un mensaje no solo para ella, sino para Feid, con el que supuestamente tiene un romance. “Hace tiempo que ya no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto. Mejor que yo nunca va ser, no, ni anotando mis truquitos en papel”, dice la canción.

Tuvieron una relación por más de dos años. - Foto: Instagram: @karolg

En medio de esta publicación, que contiene una letra bastante subida de tono, una gran cantidad de comentarios y opiniones fueron apareciendo conforme iban pasando los minutos, al punto que le sacaron a bailar a Anuel AA los errores que cometió en su relación con Karol G. Uno tras otro tomó esto como una estrategia de marketing, mientras que otros aseguraban que no superaba a la cantante.

La cantante sorprendió con su nuevo color de cabello, en medio de los rumores sobre su relación con Feid. - Foto: @karolg

En escenarios como Twitter esto avanzó, llegando a inundar toda la red social de memes y burlas contra el artista urbano. Imágenes graciosas, fotos, videos y montajes, sirvieron para que los usuarios pudieran sacarle el lado divertido y sarcástico a lo que había hecho el boricua.

Según se pudo ver, los fanáticos y seguidores de ambos utilizaron sus cuentas personales para difundir memes y publicaciones cargadas de chistes, los cuales alcanzaron a salpicar a Yailin, expareja de Anuel AA. Las personas no tuvieron piedad y utilizaron a la dominicana, que hace unas semanas se convirtió en madre, para hacer referencia a la relación y matrimonio que construyó con el puertorriqueño tiempo atrás.

La pareja de latinos fueron una de las más mediáticas en 2022. - Foto: Instagram: @yailinlamasviralreal

Varios se refirieron a que Yailin estaría llorando y haciendo pataletas al ver que su exesposo estaba de nuevo hablando de Karol G, a quien en el pasado ella le tiró pullas a través de redes sociales. Muchos utilizaron a Bizarrap para hacer alusión a lo que vendría a futuro, teniendo en cuenta las ‘tiraeras’ como la Shakira y Residente.

El Biza viendo la polémica de Anuel, Karol G y Feid. pic.twitter.com/6aWrvLlS2B — 𝔉𝔢𝔯 (@fernandafl20) May 5, 2023

“Yailin cuando vio que Anuel etiquetó a Karol G en su nueva canción”, “Alguien que le diga a Anuel que deje de hacer el ridiculo tirándole a Karol G porque todos saben que lleva en flop desde 2020 y ni así le van a pegar los temas”, “Yailin viendo como Anuel la preño y después le dedico 56 canciones a Karol G”, “Yailin viendo como Anuel se casó con ella, la preñó y después que terminaron lo primero que hizo fue dedicarle 817281827272 canciones a Karol G”, entre otros comentarios.

Yailin viendo como Anuel se casó con ella, la preñó y después que terminaron lo primero que hizo fue dedicarle 817281827272 canciones a Karol G:



pic.twitter.com/KnSrC4lzrF — Kevsh (@lilkevsh) May 5, 2023

Karol G debe estar tipo: pic.twitter.com/NKyBZ5Y9Sh — Sofía (@Sofiagueerrero) May 5, 2023

Yailin viendo como anuel la preño y después le dedico 56 canciones a Karol G pic.twitter.com/coOC4TU8eo — Mateo luna (@mateoluna_22) May 5, 2023

Yailin cuando vio que Anuel etiquetó a Karol G en su nueva canción pic.twitter.com/FDdRii1gAK — Elmo Nito (@Untalglen) May 5, 2023

Alguien que le diga a Anuel que deje de hacer el ridiculo tirándole a Karol G porque todos saben que lleva en flop desde 2020 y ni así le van a pegar los temas.



Literalmente es este☠️: pic.twitter.com/GPUAqyBI4r — m a l p o r t a u (@otro_dylan) May 5, 2023

Lo único que le pido a la vida en este momento, es que Feid y/o Karol G le respondan a Anuel. pic.twitter.com/KSuxClIrR0 — Felipe Antonio 🐉 (@felipe_antonio7) May 5, 2023

Por el momento se desconoce por completo la reacción de Karol G a esta dedicatoria, además de la letra que contiene este lanzamiento. La ‘Bichota’ no se pronunció de ninguna forma, dejando a la expectativa si tuvo contacto con el cantante urbano o simplemente siguió su vida y no le prestó la más mínima atención.