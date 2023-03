Yailin, expareja de Anuel AA, no la estaría pasando nada bien: “La depresión es algo muy difícil”

Anuel AA y Yailin, la más viral, sostuvieron una de las relaciones más controversiales y comentadas de los medios en los últimos años, debido a la extravagancia e irreverencia que mostraban en redes sociales. Ambos artistas disfrutaron de su vínculo, enfrentándose a todo tipo de comentarios en las plataformas digitales.

Anuel AA y Yailin sostuvieron una relación por varios años. - Foto: Instagram @anuel

Pese a que se mostraban felices y estables, toda su relación quedó atrás y abrieron caminos, centrándose únicamente en la futura bebé que llegará a sus vidas. La dominicana y el puertorriqueño habrían cortado toda conexión, reflejando su interés solamente en el rol de padres que tendrán.

En medio del auge por esta noticia, Yailin despertó todo tipo de comentarios en su cuenta oficial de Instagram, ya que publicó un inesperado mensaje relacionado con su embarazo y la depresión que estaba teniendo. La intérprete de Chivirika subió una imagen en la que detalló un poco del momento complicado que estaba atravesando, a pocos días de dar a luz.

La cantante dominicana escribió un mensaje sin puntuación. - Foto: Instagram: @yailinlamasviralreal

“La depresión es algo muy difícil, quiere adueñarse de ti y si le demuestras que eres débil, se adueña de tu corazón y de tu mente, pero confío en ti mi Dios que nunca me vas a dejar sola porque soy fuerte como me enseñaste”, se lee en el post, donde se observó el dibujo de una mujer con la mano en su vientre.

Las opiniones y comentarios fluyeron en Instagram, al punto de que los curiosos afirmaron que se debía a Anuel AA y a la ruptura que atravesaron en el pasado. Otros aseguraron que era normal durante el proceso materno, por lo que se le pasaría con el tiempo.

Anuel AA y Yailin se despidieron del vínculo amoroso que tenían - Foto tomada de Instagram @anuel - Foto: Instagram @anuel

Anuel AA habló de su ruptura con Yailin

Según se detalló en una transmisión en vivo que realizó Anuel AA semanas atrás, mientras el cantante hablaba de su faceta como padre y las expectativas que tenía con el nacimiento de su niña, aprovechó para anunciar que su relación con Yailin había terminado y actualmente estaban separados.

El intérprete de Secreto afirmó que ya no estaba junto a la madre de su pequeña por distintas razones de la vida, pero ambos prefirieron llevar las cosas de una forma distinta, sin entrar en polémicas o shows mediáticos.

“Yailin y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida. No vamos a estar hablando o haciendo un circo, hablando de por qué sí o por qué no, ¿entiendes lo que te digo?”, dijo el artista puertorriqueño en un clip, donde apareció con un saco y unos lentes oscuros.

Anuel AA y Yailín durante su romance. - Foto: Getty Images

“Yailin es la madre de mi hija”, agregó, expresando un poco sobre todo lo que pasó con la artista en medio de su relación sentimental. “Mira, siempre va a ser mi familia, no estoy con ella, pero es la madre de mi hija. Dijeron setenta mil cosas de primer momento que pasó, que la pisotearon, dijeron mil asquerosidades y porquerías, de todo, que decían y de todo, tratando de j*derla, de dañarle el nombre y a mí sin c*jones me tuvo nada de lo que dijeron”, mencionó.

Anuel AA no lo pensó dos veces y pidió el apoyo de todos los fanáticos para que sigan respetando y colaborando con el talento de la dominicana. El latino habló del corazón de Yailin, puntualizando en que era muy buena y nadie tenía que juzgarla sin conocerla.

“En República Dominicana apoyen a Yailin, sabes lo que te digo, apóyenla como un h&/@%$”? ella está trabajando con co#$%”#, en su música, sabe lo que te digo, entiende, se cuida como un h&/@%$”?. A pesar de todas las cosas, es mejor ser humano y tiene un buen corazón… uno no puede juzgar a los demás sin conocerlos”, afirmó.

Por último, el representante del género urbano indicó que por ahora se centrará en su bebé, esperará a que todo salga bien en el camino y conservará una relación normal con Yailin, buscando el bienestar para su hija.