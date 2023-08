¿Superó a Karol y a Yailin? Anuel se mostró muy feliz con su nueva novia

Sin embargo, esta relación llegó a su fin por común acuerdo, pues la pareja no logró llegar a ciertos convenios, por lo que decidieron tomar caminos separados.

No obstante, Anuel inició una nueva relación amorosa con la modelo e influencer venezolana Laury Saavedra, con quien se le ha visto en repetidas ocasiones e incluso ha compartido con la familia del artista trap.

Desde que anunciaron su amorío, la pareja no ha dejado de compartir fotos de en los que aparecen tomados de la mano o dándose muestras de amor, y aunque no han hablado frente al tema a los medios de comunicación, parecen tener una relación estable.

Anuel y Laury se divierten en una fiesta

Laury, quien tiene más de 54 mil seguidores en su perfil de Instagram, publicó varias historias en las que se le puede ver con Anuel disfrutando de una gran fiesta. Aunque el famoso cantante no muestra mayor interacción, la mujer demuestra que está teniendo un buen momento junto a su pareja.

Anuel le envía mensaje a sus seguidores privados de la libertad

Si bien es cierto que actualmente Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila de Anuel AA, es uno de los exponentes más escuchados del género urbano, en su pasado no todo fue color de rosa debido a que llegó a estar tras las rejas, luego de ser detenido en abril de 2016 en un club nocturno de Puerto Rico.

Por esta razón, la expareja de la artista colombiana, Karol G, no pudo pasar por alto las imágenes de una mujer que hace parte de su fanaticada y que se hicieron virales en las redes sociales, donde aparece en prisión.

Según mencionó el cantante, decidió publicarla en sus historias de Instagram luego de que varios de sus fanáticos se las enviaran emocionados, pero no por la situación que estaría viviendo actualmente la mujer, sino por el tatuaje que tiene en su pecho en alusión a él con su popular frase “Real hasta la muerte”.

Reflexionó ante su público

Posteriormente, el intérprete de Tú no lo amas aclaró que aprecia a todos sus fanáticos sin importar su condición, pero insistió que lo más importante para él es que aprendan de sus errores para no cometerlos una y otra vez, pues –al parecer– esta historia de su fanática le recordó su oscuro pasado en la cárcel y no es algo que lo enorgullezca o desee para sus admiradores.