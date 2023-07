Se filtra presunto audio de Yailin en el que amenaza sin tapujos a Anuel AA; ¿qué dijo?

Después de que el reconocido rapero Anuel AA terminara su relación con la cantante colombiana Karol G, este se vinculó sentimentalmente con la también artista Yailin, ‘la más viral’. El inicio de este noviazgo comenzó de buena manera, pues la pareja publicaba con frecuencia en las redes sociales momentos de calidad que pasaban juntos.

Sin embargo, con el paso del tiempo, su relación se fue deteriorando. A pesar de que de su unión nació una niña, ambas personalidades no pudieron reparar su vínculo y tomaron la decisión de darle un final a su noviazgo. A partir, se generó una disputa entre Yailin y Anuel.

Esta se ha extendido a través de las redes sociales e incluso, la nueva pareja de Yailin, Tekashi 6ix9ine, ha salido a defenderla y a atacar a Anuel AA. Los mensajes por medio de Instagram y Twitter van y vienen, mientras que los seguidores de los artistas también entran en contienda para cobijar a sus cantantes.

Anuel y Yailin. - Foto: Getty Images

En esta disputa, que no se detiene y aumenta cada vez más, en las últimas horas se hizo viral un presunto audio en el que Yailin habla de Anuel AA y le envía un contundente mensaje por todo lo que él, presuntamente, le ha hecho.

En el supuesto audio, compartido por la plataforma digital Telemundo Atlanta, se puede escuchar lo siguiente: “pa que él pague lo que está haciendo”.

El impactante audio de Yailin "La Más Viral" en contra de Anuel AA pic.twitter.com/l0vAcvWXbp — Minuto Videos (@minutovideos) July 8, 2023

Mujer habla sobre amenaza de Tekashi 6ix9ine

Después de que Anuel AA le recordara a Tekashi 6ix9ine sus acusaciones de abuso sexual, una mujer apareció para afirmar que el exnovio de Karol G había estado con ella cuando era menor de edad. Sin embargo, unos días después se arrepintió de esto y dijo que el norteamericano (Tekasshi) le pagó para que mintiera.

“Anuel, tú estuviste conmigo siendo menor (16), así que (el que) busca niña eres tú”, manifestó sin tapujos la mujer llamada Lizzy Cruz, de 30 años, por medio de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Disputa entre Anuel y Tekashi. - Foto: Tomadas de Instagram @anuel y @6ix9ine

“Pido disculpa por lo que dije, lo que pasa (es) que 6ix9ine me contactó y me pagó para que dijera eso de Anuel AA”, indicó la mujer al arrepentirse, en información recogida por la plataforma digital Univisión.

Después de esto, la misma mujer dijo que Tekashi 6ix9ine la amenazó tras revelar el soborno. “De cualquier cosa que me pase culpo a Tekashi, (que) me está amenazando el mam*******, pero hago esto público para que sepan a quién van a culpar si me pasa algo. Lo siento, pero no puedo mentir o decir algo que no pasó”.

Cabe mencionar que en días anteriores Tekashi 6ix9ine retó a una pelea a Anuel AA, el cual no ha respondido sobre esto.

“Yo no sé si tú quieres confundir a los fans tuyos, a la audiencia, que tú eres un gangster. Yo te conozco, tú no eres así. Tú andas con seguridad, no te gusta fajarte (pelear) con la gente. Mira, olvida lo que pasó. Tú y yo vamos a fajarnos (pelear). Tú me dice dónde nos encontramos y nos fajamos. Y terminamos esto”, dijo Tekashi 6ix9ine.

Tekashi arremetió contra Anuel. - Foto: Fotos: AP e Instagram @anuel

El norteamericano ya se había referido a Anuel por publicar una foto de su hija. “Eres una r4t@. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses. Para el mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco, eres una r4t@, la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes”, expresó el rapero.