Shakira reveló detalles de su visita a Londres junto al productor musical David Stewart

Tras el éxito de Shakira con Bizarrap, la colombiana no deja de sorprender y, según anunció en sus redes sociales, continúa preparando nuevas canciones para deleitar a sus millones de fanáticos que siguen su trabajo en diferentes países.

A través de su cuenta de Instagram, la artista barranquillera confirmó que se encuentra en Reino Unido. “En Londres trabajando con @iamdavidstewart en lo que podría ser mi próximo sencillo”, publicó este sábado 8 de julio junto a una fotografía con el productor David Stewart.

Según informó el diario británico The Sun, la llegada de la cantante a Londres se da en el marco del Gran Premio de Gran Bretaña, a desarrollarse este domingo. Por lo pronto, sus seguidores están a la espera de conocer más detalles sobre los próximos proyectos musicales y así lo han expresado en sus redes sociales.

“Shaki queremos el disco, no más singles”, “No más reggaeton, por favor”, “Es que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “Danos pistas de lanzamiento de álbum por favor! Esperar es un mar que los Shakifans no sabemos navegar”, “¿Y el álbum, mujer? ¿Dónde?”, se lee entre los miles de comentarios.

Shakira y Cardi B: la rapera confiesa que desea problemas en su matrimonio para cantar canciones de despecho como la colombiana

Shakira estuvo esta semana en París, Francia, como invitada especial en varios desfiles durante la Semana de la Moda. Su presencia causó sensación con sus impresionantes atuendos y ha sido aclamada por sus fanáticos, entre ellos, la rapera estadounidense Cardi B.

Las dos artistas se encontraron el pasado 6 de julio en el desfile de la marca de moda italiana Fendi. Antes de ingresar al evento, Shakira y Cardi B fueron fotografiadas mientras conversaban, y ambas parecían estar emocionadas.

Cardi B - Foto: Cardi B

La cantante colombiana tomó varias fotos con su teléfono junto a la rapera estadounidense, incluso dirigiendo a los fotógrafos sobre los mejores momentos, ángulos y ubicaciones para capturar las imágenes de ambas. Durante el desfile, Shakira ocupó un lugar destacado en la primera fila junto a la cantante Camila Cabello y también la propia Cardi B.

Horas después de su encuentro, Shakira compartió varias imágenes en sus redes sociales, mostrando el evento y las personas con las que compartió, incluyendo a otros famosos como Lily James, Naomi Watts, Li Qin, Suki Waterhouse, Zoe Saldaña y Cardi B.

shakira y Camila Cabello. - Foto: Tomada de instagram: @Shakira

Por su parte, la rapera neuyorquina transmitió en vivo en su cuenta oficial de Instagram, emocionada por algo que no podía creer: haber conocido a Shakira. A pesar de su éxito como una de las raperas más exitosas de la industria musical estadounidense, Cardi B se mostró como una fan más, emocionada ante sus seguidores por haber visto y hablado con la colombiana.

Incluso, confesó que deseaba tener problemas en su matrimonio para cantar canciones de despecho como la colombiana: “Ella está haciendo muy buena música, sus canciones me hacen querer tener problemas en mi matrimonio”, bromeó sobre cantar canciones de despecho Cardi B, quien está casada con el rapero Offset.

“Ella (refiriéndose a Shakira) dijo: ‘realmente quería que nos encontráramos aquí’”, compartió Cardi B con sus 168 millones de seguidores. Luego agregó: “Estoy muy orgullosa de ella” y mencionó los desafíos personales que Shakira ha enfrentado en el último año tras su separación de Piqué.

“Estaba tan nerviosa que no podía tomar la selfie” Cardi B hablando de como estaba en shook cuando conoció a Shakira el día de hoy. pic.twitter.com/Gipi4W7CjT — carladirty (@carla_dirty) July 6, 2023

“Es decir, por supuesto, ella es una leyenda, pero es como que Shakira no había hecho música por tanto tiempo. Ella viene de un divorcio y se convirtió en una mujer tan fuerte”, aseguró Cardi B.

La norteamericana añadió, luego de demostrar su talento para cantar en español, que “ella es increíble y fue increíble para mí conocerla, yo simplemente no lo puedo creer. La vida es muy loca, yo jamás habría creído, cuando era niña, que yo estaría conociendo a Shakira”.

Cardi B también expresó que considera a la colombiana como una persona “hermosa” y que ese momento de conocerla fue muy especial para ella. Además, Cardi B hizo una broma divertida al mencionar que tener cerca por primera vez a su estrella colombiana favorita en un lugar donde ambas estaban invitadas la hizo sentir como Beyoncé.

Después de que se difundieran imágenes de las dos artistas en las redes sociales, los fanáticos han expresado su deseo de que Shakira lance nueva música en la que incluya a Cardi B. También mencionan a Camila Cabello, ya que ambas estuvieron juntas en el desfile de Viktor and Rolf, donde Camila llevaba un saco con la palabra “NO” en 3D.

PARIS, FRANCE - JULY 06: Shakira attends the Fendi Haute Couture Fall/Winter 2023/2024 show as part of Paris Fashion Week on July 06, 2023 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/WireImage) - Foto: WireImage

La rapera destacó cada una de las nuevas canciones de Shakira, las cuales han estado estrechamente relacionadas con su experiencia personal tras su separación durante el último año. Cardi B mencionó canciones como “Te felicito”, “Monotonía”, “Music Session #53″, “TQG”, “Acróstico” y la más reciente, “Copa vacía”.

Cardi B, quien creció en el Bronx de Nueva York, admitió que nunca imaginó cuando era adolescente que algún día conocería a Shakira. “Nunca hubiera pensado cuando era joven que conocería a Shakira”, expresó la intérprete de éxitos como “Bodak Yellow”, “WAP” y “I Like It”. “Ella es tan maravillosa, tan hermosa. Fue un momento increíble”, añadió emocionada.