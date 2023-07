Maluma muestra su forma sensual y particular de hacer “jardinería”

Maluma es uno de los cantantes más queridos a nivel mundial gracias al auge que tuvo su carrera hace un par de años, que lo catapultó de forma internacional y lo puso a cantar con estrellas legendarias como la misma Madonna, con quien tiene dos colaboraciones, Medellín y Soltera; y quien tuvo en vilo al mundo hace unos días por la noticia de su quebranto de salud, que la tuvo recluida durante varios días en la UCI de una clínica en Nueva York.

El cantante no solamente hace parte de la ‘realeza’ de la música actual, también es uno de los latinos más deseados por cuenta de su imagen, que en los últimos meses ha cambiado de forma radical, dejando atrás su look rubio de chico de barrio que quiere conquistar a sus novias adolescentes, para ahora mostrarse como todo un señor, dueño de una amplia fortuna y con una sabiduría latente en sus ojos.

Foto: Instagram @maluma. - Foto: Foto: Instagram @maluma.

Toda esta nueva imagen la ha reforzado con looks que navegan entre lo clásico y lo atrevido, pues sus conjuntos sastres con textiles de paño, lino y cachemira los combina con transparencias, colores metálicos brillantes e incluso a veces deja que sea su piel engallada de tatuajes la que hable por sí misma, dejando al aire un cuerpo escultural que el paisa ha trabajado con mucha dedicación y sacrificio durante el último año.

Su última publicación es prueba de ello, en la que no solo usa accesorios y prendas dignas de un “dandy” europeo, sino que roba suspiros mostrándose con poca tela y en poses muy sugestivas, que están enmarcadas en un tema muy especial que el cantante eligió aprovechando su estadía en Italia: la jardinería.

Italia es bien conocido como uno de los países que más exporta diferentes tipos de flores, además de tener en sí mismo un aura de romanticismo clásico que siempre ha enmarcado a su gente, estética que el paisa no podía dejar pasar y por eso la mostró muy a su estilo en un álbum de fotos en el que el común denominador es un clavel rosado, que el antioqueño pone muy cerca de sus labios como si se tratara de una invitación al romance y la pasión.

Foto: Instagram @maluma. - Foto: Foto: Instagram @maluma.

“¿Quién está buscando jardinero? 👨🏻‍🌾🤣 #DonJuan”, escribió el intérprete de Hawái en su publicación, en la que se muestra con pantalonetas de baño muy pequeñas y ceñidas a su cuerpo que no dejan nada a la imaginación, pues luego de un buen chapuzón en las piscinas de los hoteles de lujo donde se hospedan dejan ver todos los atributos físicos del colombiano, que millones de seguidores alaban y enaltecen.

“Maluma con el pelo largo pasó de ser colombiano, a italiano de nacimiento 😂”, “Cristo ten piedad, de nosotras ten piedad”, “OOOOOOOKKKKKKKKKKKKKK 💐”, “A bueno que me regara la flor 🌷”, “¿Sabes cuidar Suculentas?😁😁😍😍😍”, “¿Jardinero? Soy tu esclava si quieres ❤️”, “Necesito un jardinero llamado Juan Luis 911 😍🔥”, “Si digo lo que pienso me bloquean la cuenta🥵🥵🔥🔥”, “I need a jardineiro 😂”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Juan Luis.

Por el momento Maluma está feliz y dichoso con el éxito que ha tenido su último tour, que ha llevado ya a varias ciudades de Europa, siendo Ibiza uno de los lugares donde más acogida tuvo, con varias presentaciones en las que hubo sorpresas increíbles, como volver a estar en tarima con uno de los cantantes más importantes del reguetón y uno de los mejores amigos del antioqueño.

Se trató del colombiano J Balvin, quien coincidió en agendas con Maluma y los dos decidieron sorprender al público español, interpretando varias canciones juntos y rememorando lo que no habían pedido hacer en una década: estar los dos en la misma tarima haciendo lo que más les gusta, cantar reguetón.