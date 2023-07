Juana Valentina, hermana de James Rodríguez, reapareció en redes tras el nacimiento de sus gemelos

Juana Valentina es la hermana del reconocido futbolista colombiano James Rodríguez, quién hace apenas unos días tuvo dos gemelos con el empresario Víctor Forero, con quién ya habían tenido hace un poco más de un año a su primer hijo que se llama Isaías.

Sin embargo, la hermana del goleador de Colombia en el mundial de Brasil 2014 no ha compartido muchas fotos de sus hijos en sus cuentas de redes sociales, incluso Juana Valentina se ha mostrado alejada de Internet, por lo que no era común ver fotos de la bella hermana de James Rodríguez en los últimos meses. Hasta estos últimos días, en los que reapareció en su cuenta personal en Instagram.

La hermana menor de James Rodríguez, Juana Valentina, se casó y en la reunión un familiar aprovecho y pidió la mano a su novia. - Foto: Instagram: @juanavalentin

Y es que la mujer decidió volver a usar su cuenta en Instagram para interactuar con sus casi 800 mil seguidores para pedir ayuda, a través de un video, de una empresa que trabajara con limpieza y organización, ya que, según contó Juana Valentina, estaban en un proceso de mudanza y necesitaban la colaboración de gente que trabaje en organización de espacios interiores.

Juana se disculpó en el mismo video por tener olvidadas sus redes sociales y prometió “desatrasar” a sus seguidores, además mencionando que no tenía la mejor cara, ya que ahora es “una mamá trasnochada” y hasta se cuestionó por tener sus labios secos, posiblemente por el cansancio, durante la publicación en Instagram.

“Oigan, ya sé que los tengo que desatrasar de todo (…) miren esos labios como los tengo de reventados, y esta cara de mamá trasnochada mi ciela”, dijo textualmente la hermana del futbolista en una publicación, donde además de recibir respuestas ayudándole en su petición, también muchos seguidores le recordaron lo bella que la veían.

Juana Valentina no ha compartido públicamente los rostros de sus dos pequeños bebés, pero sí comentó los nombres que tienen y la relación que tiene con la Biblia: Isaac e Israel. Demostrando que, tanto para ella, como para su pareja, la religión cumple un rol importante en sus vidas.

Periodista “acaba” con el restaurante de James Rodríguez

El jugador de la Selección Colombia James Rodríguez inauguró recientemente su restaurante Arrogante. Su menú ofrece una amplia variedad de comida italiana.

“¿Sientes algo diferente, Arrogante? Ya estamos abiertos, nada volverá a ser lo mismo. Bogotá está lista para una propuesta gastronómica extraordinaria que sacará tu lado más italiano”, dice el lugar en su cuenta oficial de Instagram.

De hecho, por redes sociales circulan varias imágenes del restaurante y se puede apreciar que Arrogante cuenta con una decoración bastante llamativa, pues está basada en un circo de la época victoriana. Además, tiene música y bailarines en vivo, para que los comensales se sientan verdaderamente en Italia.

James Rodríguez - Foto: James Rodríguez. - Foto: juan carlos sierra-semana

No obstante, para la periodista de RedMas Carolina Gómez, el restaurante “es lo más lobo” e invita a las personas que no han ido a no lo hagan.

“Santi, hasta tienen enanos cosificados, mucha bulla, shows, música que no deja casi hablar. De muy mal gusto muchas cosas”, escribió en su cuenta de Twitter la periodista.

Asimismo, añadió: “es súper show off Bby súper demorado en atención y como medio extravagante… pero bueno, pa los gustos los colores” (sic).

El negocio del jugador del combinado nacional se encuentra en el barrio el Nogal, ubicado en el norte de la ciudad, en la misma casa en donde alguna vez estuvo el famoso restaurante Club Colombia, que era propiedad de Harry Sasson.

Pese a que le hicieron algunos retoques, el restaurante de James mantiene la misma fachada que tenía el establecimiento del reconocido chef: conserva la decoración ecológica, rodeada de bastante vegetación.

James Rodríguez está sin equipo desde la salida del Olympiacos, pero no deja de entrenar. - Foto: Instagram: @Jamesrodriguez10

“Arrogante ha llegado. Abrimos las puertas este 17 de mayo. ¿Te atreves a reservar una mesa? Te esperamos en la calle 84A, número 9-11 (Bogotá, Colombia). Saborea la belleza de nuestra comida italiana”, precisó en Instagram.

Con respecto a los precios, el restaurante compartió en su página web el menú oficial y los precios que manejará en la sucursal de la capital colombiana, los cuales oscilan entre los 40.000 y 5 millones de pesos.

Entre los platos más económicos de la carta se pueden encontrar la Insalata Greca, que tiene un precio de 40.000 pesos, la Insalata Arrogante, de 48.000 pesos; el Sashimi Di Medregal - Pesce Bianco, 48.000 pesos; el Spadhettoni al Pomodoro, 45.000 pesos, y la Pizza Margherita, que es la más barata, vale 45.000 pesos.

Igualmente, el Brazino con pescado blanco, salsa bilbaína y crocante de su piel es la preparación más costosa con la que cuenta el menú actualmente, con un valor de 120 mil pesos.