Shakira: la estrella que supo brillar con luz propia en la Semana de la Moda en París

Shakira sigue brillando por el mundo, y en los últimos días ha sido noticia por su presencia en la Semana de la Moda en París, donde se le vio en varios eventos y estuvo promocionando su más reciente canción, Copa vacía.

El miércoles derrochó elegancia como invitada al desfile de Viktor & Rolf. Y para la ocasión, en la que esta marca de alta costura celebraba 30 años, eligió un abrigo en tono crudo, con ribetes dorados en las costuras, que complementó con sandalias de plataforma. La colombiana se sentó en primera fila junto a la también artista Camila Cabello.

Shakira también se destacó por el outfit que eligió para la pasarela de Fendi, en cuyo desfile estuvo sentada en primera fila junto a Cardi B: un atuendo que, dijo Vogue, será inolvidable dentro del armario de la cantante.

La misma revista comentó que Shakira vive una total reinvención de su estilo: ha dejado atrás los jeans descaderados y los tops de crochet (todo un clásico de su estilo), de inspiración algo boho chic, muy de los años 90, para darles paso a piezas más vanguardistas y en tendencia.

Además, se le vio sonriente y posando para fotos junto a la estrella italiana de la moda, Donatella Versace. Pero un detalle no pasó desapercibido para la prensa. El atuendo que lució de la marca Viktor & Rolf tenía la palabra “No” a un costado. Muchos se preguntaron si detrás de esa elección se escondía un nuevo dardo contra su ex, Gerard Piqué.

Ricky Martin se divorcia

“Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad, por nuestros hijos”, anunciaron a la revista People. - Foto: getty images

Tras seis años de matrimonio, Ricky Martin y el artista sueco-sirio Jwan Yosef se divorcian. “Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad, por nuestros hijos”, anunciaron a la revista People.

“Nuestro mayor deseo es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar criando juntos a nuestros niños, preservando el respeto que nos tenemos”, añadieron Martin, de 51 años, y Yosef, de 38, quienes son padres de Lucía y Renn.

El cantante previamente tuvo a sus mellizos Matteo y Valentino, a quienes seguirá criando como padre soltero. Fue una historia de amor que acaparó titulares desde su inicio: ambos se conectaron por Instagram y comenzaron a salir seis meses después. En 2016, hicieron su romance oficial. Pero hoy llegó a su fin.

¿Jagger va rumbo al altar?

Melanie nació en 1987, y mientras sus padres la tenían en brazos, Jagger ya había lanzado 20 álbumes de estudio con The Rolling Stones y dos álbumes como solista. - Foto: ap

Desde hace unas semanas, Melanie Hamrick, bailarina de ballet que es novia del cantante Mick Jagger desde hace nueve años, llamó la atención de los medios al mostrarse con un ostentoso anillo. Por eso, empezó la especulación sobre planes de boda. Y no se equivocaron: fuentes cercanas a Hamrick aseguraron a The Mirror que el compromiso ya es un hecho.

“Melanie estaba en el American Ballet Theatre y les estaba diciendo a sus amigos que estaba comprometida con Mick. Dejó muy claro que su anillo es de compromiso y que ahora es su prometida. Su familia también entiende perfectamente que estén prometidos y están encantados”, declaró la fuente.

Aunque aún no existe una fecha para el matrimonio, la noticia ha causado revuelo en las redes sociales debido a la gran diferencia de edad entre ambas figuras: Melanie nació en 1987, y mientras sus padres la tenían en brazos, Jagger ya había lanzado 20 álbumes de estudio con The Rolling Stones y dos álbumes como solista.

¿En peligro de muerte?

Luego de conocerse la fuerte recaída que sufrió la cantante Madonna, que obligó incluso a posponer su gira mundial, que comenzaba este 15 de julio, se ha ido sabiendo de a poco el real estado de salud de la artista. - Foto: afp

Luego de conocerse la fuerte recaída que sufrió la cantante Madonna, que obligó incluso a posponer su gira mundial, que comenzaba este 15 de julio, se ha ido sabiendo de a poco el real estado de salud de la artista.

Una fuente le contó a la revista People que la causa principal del percance en la salud de la artista de 64 años fue el exceso de trabajo, al cual se sometió por voluntad propia. Madonna no fue obligada a sobre esforzarse en los ensayos, sino que ella misma quiso llevar su cuerpo al límite para garantizar el mejor espectáculo en la gira.

Madonna, añadió, no acató las recomendaciones médicas y se esforzó de maneras peligrosas. “Ignoró algunos síntomas de enfermedad durante bastante tiempo porque pensó que desaparecerían. Pero no quería dejar de ensayar. Ella estaba agotada y no se sentía al ciento por ciento por un tiempo en previsión de su gira. Es implacable en su búsqueda de ser la mejor, de asombrar a sus fans y de hacer lo que otros antes que ella no han hecho”.

‘Alérgica’ a las redes

- Foto: Cortesía Canal RCN

Ilenia Antonini, quien interpreta a Florencia Valenzuela en la exitosa telenovela de RCN Ana de nadie, que ya entró en su recta final, tiene una vida bastante alejada de la que muestra cada noche su personaje: una colegiala caprichosa de 17 años que es adicta a las redes sociales y que sueña ser influencer mediante la venta de juguetes sexuales.

Este personaje ha adquirido gran notoriedad en las últimas semanas debido a que muestra los peligros que pueden aparecer cuando se hace un uso inadecuado de internet. Lo curioso es que en la vida real, Ilenia prefiere cuidar de su privacidad y exponer los menos detalles posibles de su vida personal y familiar.

Para la actriz, “las redes sociales pueden darte hasta trabajo, pero también hace que caigas hondo, sobre todo por el tema del dinero, por la ambición y las malas amistades”. Y agregó que en la realidad no es “tan cercana” a las redes sociales, pero se “obliga a publicar”, pues sabe que al formar parte del mundo del entretenimiento, las redes sociales desempeñan un papel fundamental.

Entre mujeres

- Foto: Cortesía Canal Caracol

El actor argentino Juan Guilera, quien da vida a Santiago Moya en la novela del Canal Caracol Romina poderosa, dice estar enamorado de Colombia. Así lo confesó en entrevista con SEMANA, en la que además destacó el importante papel que han desempeñado las mujeres en su vida.

“Soy lo que soy por dos mujeres que han sido super importantes, mi mamá y mi hermana. Por eso, conozco más que nadie las luchas de las mujeres que sacan adelante a sus hijos, solas”, aseguró el actor al ser preguntado sobre qué piensa del cambio que viene experimentando la industria de la televisión, que ahora muestra historias de mujeres empoderadas.

“Me encanta que eso se esté contando. Mi mamá, que es una arquitecta, tuvo hasta tres trabajos para sacarnos adelante. Yo crecí viendo eso. Por eso valoro que las historias en la televisión estén mostrando esa fortaleza que tienen tantas mujeres”, asegura el artista.