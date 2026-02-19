En una reciente y emotiva entrevista en Desnúdate con Eva, conducido por la periodista Eva Rey, María Claudia Tarazona, viuda del líder político Miguel Uribe Turbay, compartió detalles inéditos sobre la vida privada de la pareja. Durante la conversación, Tarazona se vio visiblemente afectada al conocer declaraciones previas de su esposo, en las que él manifestaba su profundo deseo de ampliar la familia y tener un segundo hijo.

El detonante: una grabación del pasado

El momento de mayor carga emocional ocurrió cuando Eva Rey presentó a Tarazona un fragmento de una entrevista anterior realizada al entonces precandidato presidencial. En dicha grabación, Uribe Turbay expresaba con entusiasmo su admiración por el rol de madre de María Claudia, quien tenía tres hijas de una unión previa a la llegada de Alejandro, el hijo que tuvieron juntos.

“Yo soñaba tener un hijo con María Claudia como mamá, porque la verdad es que ha sido una mamá espectacular con sus hijas. Yo quería que un hijo mío tuviera la misma oportunidad”, declaraba Uribe en el clip. Ante la pregunta de la periodista sobre si estaba descartada la posibilidad de un quinto hijo en el hogar, el político respondió en su momento con un tono esperanzador: “Por mí no. Ella es la que manda”.

La confesión de María Claudia Tarazona

Al ver las imágenes, María Claudia Tarazona no pudo contener el llanto, reflejando la nostalgia por los planes que se interrumpieron tras el trágico fallecimiento del político en 2025.

“Además, yo le decía a Miguel, o sea, ya estoy vieja, ya no puedo tener más hijos. Él decía: ‘No, qué vieja, tengámoslo, por favor’”, contó visiblemente afectada Tarazona

Tras recuperar la compostura, realizó una revelación que, según sus palabras, nunca le comunicó directamente a su esposo en vida.

“Te voy a confesar una cosa: nunca se lo dije, pero si no hubiera habido la campaña a la presidencia, yo lo hubiera pensado, o sea, lo hubiera hecho. Lo hubiera buscado realmente, disciplinadamente”, contó Tarazona durante el programa.

El peso de la responsabilidad familiar y política

De acuerdo con lo relatado a Eva Rey, la logística de una campaña presidencial resultaba incompatible con un nuevo proceso de gestación. Tarazona subrayó que no se sentía capaz de “lidiar con Alejandro de tres años, tres hijas, una casa, una vida y una campaña a la presidencia y embarazada”. Para ella, embarcarse en ese proyecto familiar en medio de la agitación política del país habría sido un acto de irresponsabilidad con su familia y su entorno en general.

¿Cómo era la relación de Miguel Uribe con sus hijastras?

En la entrevista con Eva Rey, Miguel Uribe se refirió también a su relación con sus tres hijastras, contando que las amaba y que estar presente en su crianza y crecimiento fue una experiencia gratificante. “Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, la verdad. A las niñas las quiero como si fueran mis hijas”, expresó.

La confesión de María Claudia ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores de la pareja han destacado la sensibilidad y la transparencia de Tarazona al abordar el duelo y los proyectos que no pudieron concretarse.