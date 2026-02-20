“Yuli es mi finalista”: Maiker revela en exclusiva a SEMANA su inesperada lectura del juego tras ser eliminado

El creador de contenido Maiker Smith se convirtió en el más reciente eliminado de La Casa de los Famosos, tras obtener aproximadamente el 25 % de la votación del público. En una entrevista exclusiva concedida pocas horas después de su salida, el exconcursante compartió sus primeras impresiones sobre el ambiente fuera de la competencia y cómo asume el resultado que lo dejó fuera de la carrera por el premio mayor.

La aceptación frente al veredicto del público

Para muchos participantes, enfrentarse a la eliminación tras semanas de encierro supone un choque emocional fuerte; sin embargo, Maiker manifiesta una postura de resignación y fe. “Entré con la aceptación de que en algún momento podía salir y que cuando eso pasara era porque Dios me iba a llevar hasta ese punto”, afirmó.

Respecto a la diferencia entre la percepción interna de los participantes y la visión de los televidentes, el creador de contenido evitó caer en especulaciones. Según sus declaraciones, intentar descifrar la lógica del público desde afuera resulta “ilógico” debido a que son dos realidades paralelas.

“Si el público decidió eso, no tengo quejas, la verdad es decisión del público y hay que aceptarlo”, subrayó con moderación.

El estigma del “mueble” en el juego

Uno de los puntos más debatidos en redes sociales durante su permanencia fue el apelativo de “mueble”, término utilizado por los seguidores del programa para describir a participantes con bajo perfil o poca participación en los conflictos. Maiker fue enfático al señalar que esta etiqueta no afecta su percepción personal.

“El tema de la etiqueta de mueble menos me afecta porque sé lo que hice dentro. Se puede haber visto poco o mucho, eso no está bajo mi control”, explicó. El influenciador sostiene que su desempeño fue auténtico y que, independientemente de la edición del programa, se siente satisfecho con su conducta en la casa.

Yuli: de la crítica a la final

Un giro interesante en su discurso tras salir del encierro es su cambio de percepción sobre Yuli. Mientras que dentro de la casa llegó a vaticinar su salida, ahora, con una perspectiva externa, la ve como una fuerte contendiente. “Ahora tengo a Yuli como mi finalista... lo poco que he visto acá afuera es que tiene mucho público”, admitió Maiker, reconociendo que el apoyo digital es el factor determinante que a menudo se ignora desde el aislamiento.

Futuro profesional y vida personal

Tras su paso por el reality y todo lo que representa su participación, Maiker planea retomar su carrera en las plataformas digitales. No obstante, su prioridad inmediata es el descanso y el reencuentro con su círculo íntimo: su novia, su hijo y su familia. “Espero que se vengan muchas cosas positivas... estoy full dispuesto porque el programa es una ventana para que la gente sepa quién es uno”, concluyó, dejando abierta la puerta a colaboraciones con marcas y nuevos proyectos de contenido.