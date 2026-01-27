Nataly Umaña se fue contra Alejandro Estrada y desmintió versión tras ruptura: “Para liberarme de ti”

Nataly Umaña y Alejandro Estrada acapararon la atención mediática en 2024 tras protagonizar una polémica separación mientras ella participaba en La casa de los famosos Colombia. La ruptura, marcada por momentos tensos y públicos, puso fin a una relación que superaba los diez años.

Luego de este episodio, ambos actores tomaron distancia, dejando abiertas múltiples incógnitas sobre las verdaderas razones que llevaron al quiebre definitivo de su historia sentimental.

Sin embargo, en la actual temporada de La casa de los famosos, Alejandro Estrada dio de qué hablar con unas palabras relacionadas con Nataly Umaña, exactamente en la dinámica de la línea de la vida.

El actor mencionó lo sucedido con la también artista, asegurando que le costó asimilar el momento por la ola mediática. Adicional a esto, puntualizó que se le pasó por la cabeza volver con ella, pero tenía claro que todo había estado rodeado de situaciones complicadas y dañinas.

“Me dolía cómo la acribillaban en su momento… Se pasa mucho por la cabeza (volver con ella), pero fue muy destructivo. Perdoné… fue lo primero que hice, pero a veces hay que saber soltar por completo, dejar ir definitivamente y desear lo mejor”, dijo ante Carla Giraldo.

“Yo estoy tranquilo, ya sané, y necesito estar así porque mi vida continúa. Mi siguiente meta es querer vivir en pareja”, agregó.

Sin embargo, Nataly Umaña no se quedó callada y reaccionó a dichas declaraciones de su exesposo, afirmando que jamás tuvo en mente arreglar las cosas con él. En un video aseveró que se quiso liberar de dicho vínculo, por lo que actuó de esa manera.

“Cuando yo salgo de la casa, él me dice: ‘Mona, esperemos a que todo esto pase y volvemos’. Yo le dije: ‘¿Qué? ¿Tú crees que todo lo que hice en la casa fue en vano? Era justo para liberarme de ti’”, comentó.

“Ese otro lado que dijo de que ‘lo que más me dolió fue que la acribillaron’, con esa cara de víctima y casi que en llanto… ¿Quién entró a la casa a poner un anillo? ¿Por qué la gente sigue creyendo? Y que sanó… Miren, uno necesita tanta terapia, tanta paz para aprender a sanar a alguien o alguna circunstancia“, agregó.