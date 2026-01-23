Gente

Alejandro Estrada rompe el silencio sobre Yuli Ruiz: El motivo por el que se niega a tener un romance con ella

Alejandro Estrada se sincera en La Casa de los Famosos. Tras un momento de crisis, el actor aclaró su situación con Yuli Ruiz para evitar nuevos escándalos.

Valentina Rueda Rodríguez

24 de enero de 2026, 1:20 a. m.
Alejandro Estrada frenó en seco a Yuli Ruiz en La Casa de los Famosos
Alejandro Estrada frenó en seco a Yuli Ruiz en La Casa de los Famosos Foto: x

La segunda semana de La Casa de los Famosos Colombia 2026 ha alcanzado un punto de ebullición que pocos esperaban tan pronto. Entre roces por la convivencia y estrategias que empiezan a dibujarse, el nombre de Alejandro Estrada ha vuelto a posicionarse en el centro de la conversación nacional. El reconocido actor, que ha intentado mantener un perfil equilibrado, protagonizó un momento de vulnerabilidad que culminó en una decisión radical sobre su futuro sentimental dentro de la competencia.

Un momento de quiebre junto a Alexa Torres

La presión del encierro y el constante escrutinio de sus compañeros parecen haberle pasado factura al artista. Tras un reciente encuentro con su compañera Alexa Torres, Estrada no pudo contener las emociones y rompió en llanto. En medio de la conversación, manifestó su profunda preocupación por cómo sus acciones están siendo interpretadas fuera y dentro de la casa.

Este episodio de angustia fue el detonante para que el actor decidiera “cortar de raíz” las especulaciones que lo vinculaban sentimentalmente con otra de las participantes, buscando proteger su imagen y su paz mental.

El “freno” a Yuli Ruiz: “No quiero generar falsas expectativas”

El foco de los rumores había recaído sobre la relación entre Estrada y Yuli Ruiz, quien desde el inicio del programa no ocultó su interés por el actor. Sin embargo, buscando transparencia, Alejandro decidió abordar a Ruiz para dejar clara su postura. El actor fue enfático al explicar que no tiene intenciones de entablar un noviazgo en el set.

“No quiero generar falsas expectativas ni dañar a nadie… a ti misma aquí adentro. Todo comenzó como un juego de Manuela. Yo estoy cayendo en un juego y no es lo que yo vengo a hacer. Me conflictúa generar una falsa expectativa… me parece muy guapa, pero de ahí a un interés… es un juego que nos puede afectar”, explicó Estrada con notable seriedad.

El actor subrayó que su prioridad es la competencia y que no desea que su permanencia en el programa se base en “famas efímeras” derivadas de líos amorosos.

Las sombras del pasado: El fantasma de Nataly Umaña

Giro inesperado: Jhonny Rivera se retracta y sale en defensa de Sebastián Ayala tras la polémica por regalías

Aunque Alejandro no mencionó nombres propios durante su charla con Yuli, el contexto de su vida pública permitió a los televidentes leer entre líneas. Es imposible olvidar la mediática y dolorosa ruptura que vivió en la primera temporada de La Casa de los Famosos, cuando ingresó a la casa para enfrentar a su entonces esposa, Nataly Umaña, tras el romance de esta con el panameño Miguel Melfi.

Esa experiencia, que marcó un hito en la historia de la televisión colombiana, parece ser la brújula que hoy guía su prudencia. Estrada dejó claro que su vida sentimental ha sido “complicada” y que no está dispuesto a exponerse nuevamente a una polémica de tal magnitud.

Tensión en la convivencia

Este movimiento de Estrada no solo calma las aguas con Ruiz, sino que también envía un mensaje directo al resto de los competidores que han intentado utilizar romances ficticios como estrategia de juego. Mientras la segunda semana llega a su fin, queda claro que Alejandro Estrada ha aprendido de las lecciones del pasado y está decidido a escribir una historia diferente en esta edición 2026, priorizando su integridad sobre el rating del corazón.

