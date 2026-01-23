Giro inesperado: Jhonny Rivera se retracta y sale en defensa de Sebastián Ayala tras la polémica por regalías

En menos de 24 horas, la narrativa de la mayor polémica reciente en la música popular colombiana ha cambiado drásticamente. Tras el revuelo causado por las declaraciones de Sebastián Ayala sobre las regalías de su éxito Mi Decisión y la dolida respuesta inicial de Jhonny Rivera, ambos artistas han vuelto a aparecer en sus plataformas digitales para poner paños fríos a una situación que se les escapó de las manos.

“Me dolió”: Jhonny Rivera responde con contundencia a Sebastián Ayala tras polémicas declaraciones

La defensa de Sebastián Ayala: “Vean la entrevista completa”

El primero en alzar la voz para frenar la ola de críticas fue el joven artista caucano. A través de un video en su cuenta de Instagram, Ayala se mostró firme ante los ataques de quienes lo tildaron de “ingrato”. El cantante aseguró que su intención nunca fue desmeritar el apoyo de los Rivera, sino explicar una realidad administrativa.

“Esta es la única vez que voy a hablar respecto a esto”, sentenció Ayala, visiblemente afectado por los comentarios negativos. El intérprete de música popular hizo un llamado a sus detractores, alegando que gran parte del odio proviene de personas que no han visto la entrevista completa en el podcast ‘Te lo dice el Cuervo’, sino que se han dejado llevar por clips sacados de contexto que circulan en TikTok y otras plataformas.

Jhonny Rivera se retracta: “Por favor, no me lo molesten”

“Voy a volver”: el desafiante mensaje de Tekashi 6ix9ine en redes tras supuesta noticia de su muerte

La gran sorpresa de la jornada llegó por cuenta de Jhonny Rivera. El artista, conocido por su caballerosidad y transparencia, publicó un nuevo video en el que cambió radicalmente el tono de su discurso anterior. Rivera confesó que su reacción inicial, donde admitió que le “dolieron” las palabras de Ayala, estuvo influenciada por la presión de los internautas.

“Él es muy buen muchacho. Ayer yo, por defenderme de un montón de gente que estaba molestándome por algo que dijo Sebastián en un podcast, reaccioné... pero retiro lo que dije”, expresó el cantante en un gesto de humildad que ha sido aplaudido por sus seguidores.

Según lo expuesto en su cuenta oficial de Instagram, Jhonny se siente responsable del “matoneo” digital que ha sufrido Ayala en las últimas horas y pidió encarecidamente a su comunidad que detuvieran los ataques: “Por favor, no me lo molesten más”. Con estas palabras, el ídolo de la música popular busca proteger la carrera del joven que él mismo ayudó a impulsar.

El poder de los clips virales

Este episodio deja una lección sobre la inmediatez de las redes sociales. Lo que Jhonny Rivera calificó como una respuesta defensiva ante “un montón de gente molestando”, terminó escalando a un conflicto nacional. La aclaración de ambos artistas confirma que la relación personal sigue siendo de respeto, a pesar de los malentendidos contractuales o las percepciones sobre la inversión de 300 millones de pesos y el préstamo de la van que mencionaba Rivera inicialmente.

Contextualizando la situación, es común que en la industria musical los acuerdos de regalías generen roces, pero lo que destaca en este caso es la velocidad con la que Rivera, una figura con décadas de trayectoria, ha preferido priorizar el bienestar de su colega por encima de tener la razón.

Un cierre por la paz en la industria

Con este cruce de mensajes, se espera que la tensión entre los clubes de fans disminuya. Jhonny Rivera reafirma su posición como el “mentor” del género, no solo por su apoyo económico y musical, sino por su capacidad de reconocer cuando una reacción propia puede perjudicar a otros. Por su parte, Sebastián Ayala espera cerrar este capítulo amargo y seguir concentrado en su carrera, que sigue sumando millones de reproducciones.