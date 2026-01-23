“Me dolió”: Jhonny Rivera responde con contundencia a Sebastián Ayala tras polémicas declaraciones

En el competitivo mundo de la música popular colombiana, Jhonny Rivera se ha ganado un lugar no solo por su talento, sino por su reputación como un hombre “humilde”. Sin embargo, esa imagen de mentor se ha visto empañada recientemente por un cruce de declaraciones que ha dejado a los seguidores del género sorprendidos. El foco de la controversia: Sebastián Ayala, el joven que saltó al estrellato con el éxito viral ‘Mi Decisión’.

El origen de la discordia: ¿Qué dijo Sebastián Ayala?

La polémica estalló tras la participación de Sebastián Ayala en el podcast “Te lo dice el Cuervo”. En dicho espacio, Ayala se refirió al éxito de ‘Mi Decisión Remix’, canción que grabó junto a Jhonny y Andy Rivera y que actualmente supera los 200 millones de reproducciones en plataformas digitales.

A pesar de reconocer que la colaboración fue el motor que impulsó su carrera, Ayala manifestó una inconformidad que no pasó desapercibida: el manejo de las ganancias. Según el joven artista, solo ha percibido el 40% de las regalías de la canción, dejando entrever que esperaba una tajada mayor de los beneficios económicos generados por el hit. Estas declaraciones, que se viralizaron rápidamente en redes sociales como Instagram y TikTok, llegaron a oídos del propio Jhonny Rivera.

La respuesta de Jhonny Rivera: “No ganaba dinero en ningún lado”

Fiel a su estilo transparente, Jhonny Rivera no tardó en reaccionar. A través de una serie de videos en sus redes sociales, el intérprete de ‘El Intenso’ expresó su profunda decepción. “Me dolió, porque yo no esperé que él fuera a decir esto, porque cuando él llegó a mi casa no ganaba dinero en ningún lado”, afirmó el artista con evidente tristeza.

Lo expuesto por Rivera en sus perfiles oficiales muestra que el apoyo hacia Ayala no fue solo musical, sino una mentoria administrativa y financiera integral. Rivera enfatizó que, antes de conocerlo, el joven no tenía conocimiento de cómo funcionaba la industria. “Nosotros le enseñamos el proceso, hasta una buena regalía le dieron”, señaló Jhonny, quien además dejó claro que el 40% mencionado por Ayala es, en realidad, una cifra muy competitiva dentro de los estándares de la industria para un artista emergente en una colaboración de tal magnitud.

Millonarias inversiones y préstamos personales

Ayala aseguró que Jhonny Rivera hizo una inversión de 300 millones de pesos para promocionar la canción ‘Mi Decisión’, un capital que fue fundamental para que el tema trascendiera de un fenómeno local en TikTok a un éxito nacional e internacional.

Pero el respaldo no terminó allí. Ayala también reveló que, en un gesto de confianza personal, Rivera le prestó 30 millones de pesos para que pudiera adquirir una van, vehículo indispensable para las giras y el transporte de su equipo de trabajo.

“Que Dios lo bendiga”: Un cierre con sabor agridulce

Pese a las declaraciones, Jhonny Rivera optó por la prudencia para evitar que el conflicto escalara a mayores. “Mejor me quedo callado, que Dios lo bendiga”, concluyó el artista en uno de los clips que ya circulan profusamente en Instagram.

Este episodio pone sobre la mesa el eterno debate sobre la gratitud en la industria del entretenimiento y los complejos acuerdos contractuales que rigen el mundo musical. Por ahora, los fanáticos de la música popular están divididos: mientras unos defienden el derecho de Ayala a reclamar lo que considera justo, la gran mayoría respalda a un Jhonny Rivera que, una vez más, demuestra que su humildad sigue siendo su mayor bandera, incluso frente a la ingratitud.