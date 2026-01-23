“Fue un milagro”: el joven que hacía un favor en la fila de Bad Bunny y recibió un gran regalo

Medellín se ha transformado en la capital mundial del reguetón con la llegada de Bad Bunny. El “Conejo Malo” aterrizó en la ciudad de la eterna primavera para una serie de tres conciertos históricos los días 23, 24 y 25 de enero en el estadio Atanasio Girardot, desatando una locura que no solo agotó las entradas en tiempo récord, sino que elevó la ocupación hotelera por encima del 90%. Sin embargo, en medio del caos y la expectativa, una historia de fe y generosidad se robó el protagonismo.

Giro inesperado: Jhonny Rivera se retracta y sale en defensa de Sebastián Ayala tras la polémica por regalías

El favor que se convirtió en una entrada al cielo VIP

El protagonista de este insólito hecho es Derwin Alexander Boquión, un joven que se encontraba en el primer lugar de la fila de ingreso al estadio. Lo curioso es que, inicialmente, Derwin no tenía intención de asistir al show; estaba allí cumpliendo la labor de guardarle el puesto a su tía.

Según relató el propio Boquión durante la emisión del mediodía de Noticias Caracol, lo que ocurrió después solo puede describirse con una palabra: milagro. Una mujer proveniente de Puerto Rico se le acercó y, sin previo aviso, decidió regalarle una entrada VIP Lounge, la localidad más exclusiva y cercana al escenario.

“Ella llegó y me regaló la boleta. Intercambiamos números y me envió la boleta y acá la estoy esperando para que entremos los dos juntos”, declaró Boquión con una sonrisa que reflejaba su incredulidad.

Para el joven, la explicación fue espiritual: “Yo le prendí una vela antes de venir y la Virgencita del Carmen me cumplió el milagro”, afirmó. Testigos presenciales en la fila confirmaron la veracidad del hecho, asegurando que ni ellos mismos podían creer la suerte del joven. Cabe destacar que, según la tiquetera oficial, esta entrada tiene un valor comercial de $1’131.000.

Bad Bunny: Un fenómeno que paraliza a Colombia

Luto en el rock: muere Francis Buchholz, legendario bajista de Scorpions; el estremecedor mensaje de su familia

La presencia de Benito Martínez Ocasio en Medellín no es casualidad. El artista ha mantenido una relación estrecha con Colombia, colaborando con figuras locales y mencionando a la ciudad en sus letras. Este tour de 2026 reafirma su estatus como el máximo exponente del género urbano a nivel global. El impacto económico ha sido masivo, con vuelos saturados y un comercio local que celebra la derrama económica generada por los miles de fanáticos nacionales y extranjeros.

No todo es alegría: La polémica por los precios de las bebidas

A pesar del ambiente de fiesta, las redes sociales han servido como plataforma para la indignación de algunos asistentes. A pocas horas del inicio del primer show, comenzaron a circular fotografías de las listas de precios oficiales dentro del Atanasio Girardot.

El debate se encendió al observar que algunas botellas de licor y cócteles superan los $600.000, cifras que muchos consideran exorbitantes. Aunque la organización ha implementado algunos sistemas de descuentos, el alto costo de la hidratación y el consumo de bebidas alcohólicas se ha convertido en el “punto negro” de una jornada que, por lo demás, promete ser histórica para la industria del entretenimiento en el país.

El Atanasio Girardot vibra hoy con la energía de miles de personas que, como Derwin, esperan que la noche sea, efectivamente, una noche inolvidable.