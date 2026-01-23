Luto en el rock: muere Francis Buchholz, legendario bajista de Scorpions; el estremecedor mensaje de su familia

El mundo del rock se estremece este viernes 23 de enero tras confirmarse el fallecimiento de Francis Buchholz, el emblemático bajista que definió el sonido de Scorpions durante su época de mayor gloria. A los 71 años, el músico alemán perdió la vida tras una valiente y discreta batalla contra el cáncer, dejando un vacío irreparable en la historia de la música contemporánea.

Una batalla librada en la intimidad

La noticia fue confirmada por el círculo más cercano del artista. A través de sus redes sociales oficiales, su esposa e hijos compartieron un comunicado que ha conmovido a millones de fanáticos. La familia expresó el profundo dolor que atraviesa en este momento: “Con una gran tristeza y el corazón hecho pedazos compartimos la noticia de que nuestro querido Francis falleció ayer, tras una batalla privada contra el cáncer”.

El mensaje destaca que Buchholz enfrentó la enfermedad con la misma serenidad que lo caracterizó sobre los escenarios. “Dejó este mundo en paz, rodeado de amor. Nuestros corazones están destrozados. Durante toda su lucha contra el cáncer permanecimos a su lado afrontando cada desafío como una familia —exactamente del modo en que él nos enseñó”, añadieron sus seres queridos, subrayando la fortaleza del músico hasta su último aliento.

El arquitecto del sonido de Scorpions

Nacido el 19 de febrero de 1954 en Hannover, Alemania, Buchholz se unió a Scorpions en 1973, permaneciendo en la alineación hasta 1992. Este periodo es ampliamente considerado por la crítica y los fans como la “era dorada” de la banda. Su bajo fue el cimiento de himnos generacionales que aún retumban en las emisoras de todo el mundo.

La huella de Buchholz es imborrable. Durante casi dos décadas, participó en la creación de álbumes fundamentales como Fly to the Rainbow, Blackout y el masivo Love at First Sting. Fue también pieza clave en el álbum Crazy World (1990), el cual contiene la icónica balada ‘Wind of Change’, símbolo del fin de la Guerra Fría y uno de los sencillos más vendidos de la historia.

“Aunque las cuerdas han enmudecido, su alma permanece”

La familia del bajista no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a la comunidad global de seguidores. “Gracias por su lealtad inquebrantable, por el amor y por la fe que depositaron en él a lo largo de su increíble viaje. Le dieron el mundo y él se los devolvió con su música”, concluyó el sentido mensaje en Facebook.

Tras su salida de la banda principal, Francis no se alejó de los estudios. En 2008 regresó con el grupo Dreamtide y más adelante unió fuerzas con su excompañero en el proyecto Michael Schenker’s Temple Of Rock. Su pasión por el género lo llevó a lanzar trabajos con Phantom 5 entre 2016 y 2017, demostrando que su técnica permanecía intacta a pesar de los años.

Reacciones en redes: “Rockeando como un huracán en el más allá”

La respuesta de la comunidad musical no se hizo esperar. Plataformas como X e Instagram se inundaron de homenajes. Frases como “Leyenda eterna”, “Gracias por la banda sonora de mi juventud” y referencias a sus éxitos como “Sacudiéndose como un huracán en el más allá” se volvieron tendencia rápidamente.

Con la partida de Francis Buchholz, el rock pierde a uno de sus caballeros más discretos pero influyentes. Su legado musical, sin embargo, asegura que su bajo seguirá vibrando en cada rincón del planeta donde suene un acorde de Scorpions.