Gente

Luto en el rock: muere Francis Buchholz, legendario bajista de Scorpions; el estremecedor mensaje de su familia

El mundo de la música llora la muerte de Francis Buchholz, bajista icónico de Scorpions.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

23 de enero de 2026, 9:00 p. m.
Muere Francis Buchholz, legendario bajista de Scorpions.
Muere Francis Buchholz, legendario bajista de Scorpions. Foto: x

El mundo del rock se estremece este viernes 23 de enero tras confirmarse el fallecimiento de Francis Buchholz, el emblemático bajista que definió el sonido de Scorpions durante su época de mayor gloria. A los 71 años, el músico alemán perdió la vida tras una valiente y discreta batalla contra el cáncer, dejando un vacío irreparable en la historia de la música contemporánea.

Giro inesperado: Jhonny Rivera se retracta y sale en defensa de Sebastián Ayala tras la polémica por regalías

Una batalla librada en la intimidad

La noticia fue confirmada por el círculo más cercano del artista. A través de sus redes sociales oficiales, su esposa e hijos compartieron un comunicado que ha conmovido a millones de fanáticos. La familia expresó el profundo dolor que atraviesa en este momento: “Con una gran tristeza y el corazón hecho pedazos compartimos la noticia de que nuestro querido Francis falleció ayer, tras una batalla privada contra el cáncer”.

El mensaje destaca que Buchholz enfrentó la enfermedad con la misma serenidad que lo caracterizó sobre los escenarios. “Dejó este mundo en paz, rodeado de amor. Nuestros corazones están destrozados. Durante toda su lucha contra el cáncer permanecimos a su lado afrontando cada desafío como una familia —exactamente del modo en que él nos enseñó”, añadieron sus seres queridos, subrayando la fortaleza del músico hasta su último aliento.

El arquitecto del sonido de Scorpions

Nacido el 19 de febrero de 1954 en Hannover, Alemania, Buchholz se unió a Scorpions en 1973, permaneciendo en la alineación hasta 1992. Este periodo es ampliamente considerado por la crítica y los fans como la “era dorada” de la banda. Su bajo fue el cimiento de himnos generacionales que aún retumban en las emisoras de todo el mundo.

Gente

¿Quiere ganar la lotería? Los números con los que debe apostar el 24 de enero, según Walter Mercado

Gente

Sale a la luz la petición que le hizo la viuda de Yeison Jiménez a la novia de Jhonny Rivera en pleno velorio

Gente

Luisa Cortina destapó en SEMANA la verdad detrás del problema con Sara Uribe en ‘La casa de los famosos’

Gente

Giro inesperado: Jhonny Rivera se retracta y sale en defensa de Sebastián Ayala tras la polémica por regalías

Gente

Reconocida periodista de Noticias Caracol se despidió tras 10 años de trabajo; le dieron un emotivo mensaje: “Gracias por tanto”

Gente

“Me dolió”: Jhonny Rivera responde con contundencia a Sebastián Ayala tras polémicas declaraciones

Gente

Sale a la luz importante negocio que tenía Yeison Jiménez, sería competencia de Pipe Bueno

Gente

¿Esperaba un bebé? Los impactantes detalles del certificado de defunción de Victoria, hija de Tommy Lee Jones

Gente

“Voy a volver”: el desafiante mensaje de Tekashi 6ix9ine en redes tras supuesta noticia de su muerte

Gente

Bochornoso momento: Poncho Zuleta confunde a Yeison Jiménez con Jessi Uribe en pleno homenaje y pide “minuto de silencio”

La huella de Buchholz es imborrable. Durante casi dos décadas, participó en la creación de álbumes fundamentales como Fly to the Rainbow, Blackout y el masivo Love at First Sting. Fue también pieza clave en el álbum Crazy World (1990), el cual contiene la icónica balada ‘Wind of Change’, símbolo del fin de la Guerra Fría y uno de los sencillos más vendidos de la historia.

“Aunque las cuerdas han enmudecido, su alma permanece”

“Me dolió”: Jhonny Rivera responde con contundencia a Sebastián Ayala tras polémicas declaraciones

La familia del bajista no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a la comunidad global de seguidores. “Gracias por su lealtad inquebrantable, por el amor y por la fe que depositaron en él a lo largo de su increíble viaje. Le dieron el mundo y él se los devolvió con su música”, concluyó el sentido mensaje en Facebook.

Tras su salida de la banda principal, Francis no se alejó de los estudios. En 2008 regresó con el grupo Dreamtide y más adelante unió fuerzas con su excompañero en el proyecto Michael Schenker’s Temple Of Rock. Su pasión por el género lo llevó a lanzar trabajos con Phantom 5 entre 2016 y 2017, demostrando que su técnica permanecía intacta a pesar de los años.

Reacciones en redes: “Rockeando como un huracán en el más allá”

La respuesta de la comunidad musical no se hizo esperar. Plataformas como X e Instagram se inundaron de homenajes. Frases como “Leyenda eterna”, “Gracias por la banda sonora de mi juventud” y referencias a sus éxitos como “Sacudiéndose como un huracán en el más allá” se volvieron tendencia rápidamente.

Con la partida de Francis Buchholz, el rock pierde a uno de sus caballeros más discretos pero influyentes. Su legado musical, sin embargo, asegura que su bajo seguirá vibrando en cada rincón del planeta donde suene un acorde de Scorpions.

Más de Gente

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo.

¿Quiere ganar la lotería? Los números con los que debe apostar el 24 de enero, según Walter Mercado

Esta fue la petición de la viuda de Yeison Jiménez a la novia de Jhonny Rivera.

Sale a la luz la petición que le hizo la viuda de Yeison Jiménez a la novia de Jhonny Rivera en pleno velorio

Esto fue lo que ocurrió entre Sara Uribe y Luisa Cortina.

Luisa Cortina destapó en SEMANA la verdad detrás del problema con Sara Uribe en ‘La casa de los famosos’

muere Francis Buchholz, legendario bajista de Scorpions

Luto en el rock: muere Francis Buchholz, legendario bajista de Scorpions; el estremecedor mensaje de su familia

El contundente pedido de Jhonny Rivera para detener los ataques contra Sebastián Ayala

Giro inesperado: Jhonny Rivera se retracta y sale en defensa de Sebastián Ayala tras la polémica por regalías

Despedida de querida periodista de Noticias Caracol

Reconocida periodista de Noticias Caracol se despidió tras 10 años de trabajo; le dieron un emotivo mensaje: “Gracias por tanto”

El fuerte reclamo de Jhonny Rivera a Sebastián Ayala por las regalías de ‘Mi Decisión’

“Me dolió”: Jhonny Rivera responde con contundencia a Sebastián Ayala tras polémicas declaraciones

Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano.

Sale a la luz importante negocio que tenía Yeison Jiménez, sería competencia de Pipe Bueno

Julio Iglesias acusado de agresión sexual por dos exempleadas

Esta fue la polémica carta que se conoció horas antes de que se archivara la denuncia contra Julio Iglesias por presunto acoso

El cantante español Julio Iglesias hace un gesto durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2015.

Archivan investigación contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales a exempleadas

Noticias Destacadas