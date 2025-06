Nataly Umaña expuso detalle que terminó de fracturar su relación con Alejandro Estrada: “Pensaba que el 50/50 era normal”

Nataly Umaña y Alejandro Estrada fueron una de las parejas más comentadas de los medios nacionales en 2024, debido a la cruda ruptura amorosa que atravesaron mientras ella competía en La casa de los famosos Colombia.

Los actores vivieron momentos incómodos y decidieron ponerle punto final a una relación de más de diez años. Ambos se distanciaron, dejando diversas preguntas sobre lo que realmente ocurrió.

Alejandro Estrada visitó 'La Casa de los Famosos' y dio un duro discurso a Nataly Umaña. | Foto: Tomada de YouTube Canal RCN

Un año después de lo sucedido, Nataly Umaña habló abiertamente sobre el matrimonio que mantuvo con el actor, revelando aspectos hasta ahora desconocidos y compartiendo detalles íntimos que había mantenido en reserva. En charla con Sinceramente Cris, explicó qué terminó de fracturar su relación, aun cuando todos pensaban que era “perfecta”.

De acuerdo con lo que comentó la artista a Cristina Estupiñán, su vínculo con el cucuteño fue muy feliz y especial, pero los conflictos empezaron a surgir hasta afectar el ámbito económico. Mencionó que los roles cambiaron y, según ella, asumió una posición que no le correspondía.

“Yo siempre tuve una energía masculina muy activa, mi niña interior estaba enterrada. Yo era la que decía: ‘yo trabajo, yo pongo, yo invito’. Me encargaba de todo. Incluso, asumía un poco el rol del hombre. Pensaba que el 50/50 era normal”, relató.

Aunque las dinámicas de la pareja eran claras desde hacía años, hubo cambios puntuales que desgastaron la relación y la hicieron sentirse distinta.

“Nunca lo vi mal. Siempre nos ayudábamos. Pero los últimos dos años cambiaron las cosas. Él empezó a prestarme dinero. Yo le decía: ‘Préstame y te devuelvo’. Entonces pasaban los días, me llamaba y me decía: ‘Mona, ven, hagamos cuentas’. Al principio me chocaba. Ahí entendí que ya no estaba con un esposo proveedor, sino con mi mejor amigo. Se creó un hueco emocional entre los dos”, comentó en el formato.

Nataly Umaña aseguró que soltar el pasado, fue complejo, pues era una mujer proveedora de dinero y afecto. Al darse cuenta de que necesitaba libertad, optó por darle un giro a su vida y entender que los lazos sentimentales habían cambiado.

“Yo aún tenía dinero para algunas cosas, pero no para otras. Y esa dependencia, ese intercambio, fue rompiendo lo que teníamos”, dijo al inicio, a lo que agregó: “La libertad duele, pero sana. Me solté de una dinámica que ya no me representaba. Me solté de una imagen que no era mía”.

Una vez salió de La casa de los famosos, Nataly Umaña solo quería ver a Alejandro Estrada, pero sus agendas no coincidían. Una vez terminó la rueda de medios y los compromisos laborales, la actriz logró encontrarse con él en el hotel donde se hospedaba, solicitando la presencia de un psicólogo.

Durante esa conversación, la relación llegó a su fin, pero ambos lograron escucharse mutuamente. Las palabras que intercambiaron le permitieron comprender la perspectiva de Estrada, por lo que simplemente decidió seguir adelante.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada no se han vuelto a ver. | Foto: Instagram: Canal RCN/YouTube: Laura Acuña

“Cuando salí de La casa de los famosos, no quería ni el celular. Solo quería ver a Alejandro. Yo quería que esa charla estuviera guiada, que fuera consciente. El psicólogo no dijo nada, solo nos escuchó”, contó.