Nataly Umaña rompió el silencio y destapó cruda verdad sobre su relación con Alejandro Estrada: “No tenía un matrimonio feliz”

Según explicó en un diálogo Sinceramente Cris , la artista tuvo codependencia de su ahora expareja, pues no podían soltarse y estaban entrando en círculos tóxicos que los afectaban mutuamente. Aunque sabían que había algo mal, normalizaron estos comportamientos y fue peor.

“ Me costaba soltar. No sabía decir adiós, con Alejandro lo viví. Teníamos una relación bonita, linda, con enamoramiento, pero a medida que pasa el tiempo pasan los problemas con codependencia… los normalizas, pero se vuelve una bola de nieve muy grande, una relación enferma”, dijo ante cámaras.

“ Nosotros ante los ojos de los demás éramos perfectos, podíamos tener la pelea que tuviéramos y en cámara nos amábamos, lindos. Dentro de todo te acostumbras a que es así, lo normalizas, sabes que así funciona. Una de las parejas más estables de la farándula, en un ambiente donde los demás no funcionan, donde todo es normal, que se dejen rápido. Nunca nos vimos envueltos en un escándalo, nunca. Problemas, claro, siempre justificando… pero teníamos una relación tóxica donde nos faltó sanación a cada uno, nos faltó Dios, mucho”, agregó.

Nataly Umaña no dudó en contar que los dos sufrían de un constante temor por distanciarse y terminar todo, por lo que ella llegó a pedirle a su expareja que la dejara.

“ Hubo un momento en el que le rogué, le dije: ‘Alejandro, déjame, yo no soy capaz de dejarte. La codependencia es eso, es temor a soltar, se viene de un desequilibrio”, comentó.

En cuanto a La casa de los famosos 2024 , Nataly Umaña aseguró que las cosas no iban bien con Alejandro Estrada antes de que ella ingresara al reality , por lo que esta oportunidad le permitió regresar a sus raíces y reencontrarse con ella misma.

“A diferencia de todo lo que otros pueden pensar, fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Entré en un estado emocional muy down (bajo), yo estaba muy mal en mi matrimonio, nunca entendí por qué salió a decir cosas en todo lado cuando siempre lo supo. Incluso, ocho días antes de entrar a La casa de los famosos, tuvimos una pelea fuertísima, que mi mamá, que estaba de visita en Colombia, me afirmó que se tenía que ir”, afirmó.