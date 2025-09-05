Andrea Tovar es una modelo y exreina de belleza que logró coronarse como Miss Colombia en el 2015 y al año siguiente fue la representante del país en el certamen internacional Miss Universe, participación que le permitió obtener más popularidad y reconocimiento a nivel mundial.

Aunque la quibdoana estuvo alejada por un tiempo de las pantallas, según se dice por su ruptura con el futbolista Julián Guillermo, volvió a ser tendencia por su aparición en el nuevo formato de reality para escoger a la próxima reina colombiana.

En una entrevista con la Revista Aló, Andrea se refirió a su relación pasada y su nuevo papel como jurado en el programa que inició el pasado 30 de agosto en el Canal RCN en compañía de la modelo Valerie Domínguez y el diseñador Hernán Zajar.

En la primera pregunta, la exreina habló de su relación con sus compañeros y afirmó que forman un equipo increíble, pues son personas muy generosas, profesionales e impecables, haciendo referencia también a Claudia Bahamón que es la productora ejecutiva.

Luego, mencionó que junto a los otros jurados están buscando a una mujer alegre, elegante, elocuente y al mismo tiempo sea tan interesante por sus raíces y autenticidad que provoque conocerla y contar su historia.

“Queremos ayudarlas a crecer, a explotar su talento y a superar miedos”, dijo Tovar sobre la función de los jurados, pues también habló de su paso por el reinado en el que tuvo afrontarse a la pena, la vergüenza y las críticas.

¿Qué paso con el exesposo de la Miss Colombia 2015?

Durante la misma entrevista y luego de hablar de uno de los mejores momentos de su vida, Andrea comentó que su divorcio con Julián Guillermo la derrumbó totalmente porque ese apoyo emocional que él le brindaba lo había perdido y sintió que no era capaz de seguir.

“Fue un punto de quiebre, me dolió en el alma”, agregó la mujer, pues agradece la situación por la que le pasó porque le permitió conocer sus miedos, a pesar de lo difícil que fue, añadiendo que el tiempo ayuda a ver cada proceso de manera diferente y ella soportó enfrentarse a la soledad.

Andrea Tovar y su exesposo, Julián Guillermo | Foto: Montaje de SEMANA | Instagram de Andrea Tovar

“Yo no la tomé”, afirmó Andrea, explicando que la decisión de la separación la tomó el futbolista, eso la llevó a reprocharse y sentirse insuficiente, pero a la vez aprendió a tomarse las cosas con calma.